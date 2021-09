¿Necesitas un sobresueldo? Esta startup 'compra tu rostro' para crear anuncios sin actores mediante deepfakes

Hour One

Hour One es una startup que emplea la similitud de las personas para crear personajes con voz de Inteligencia Artificial (IA) con el fin de producir vídeos educativos y de marketing. Además, dicha empresa no es la única que está incorporando la tecnología deepfake con el objetivo de combinar imágenes reales y vídeos generados por IA.

Actualmente, Hour One posee cerca de 100 personajes y tienen previsto aumentar dicho número. Podríamos decir que la startup es como una agencia de modelos, se encarga de filtrar a los solicitantes y hace un proceso de selección a través de las edades, géneros y antecedentes raciales.

El proceso de creación

Para crear un personaje, la empresa usa una cámara 4K de alta resolución para grabar a una persona mientras esté hablando y haciendo diferentes expresiones faciales frente a una chroma key verde. Los resultados finales de la grabación se conectan a un software de Inteligencia Artificial que funciona de manera similar a la tecnología deepfake, así pues, se puede crear una cantidad infinita de imágenes del candidato diciendo lo que quiera (en cualquier idioma, además).

Los clientes de Hour One pagan a la empresa para que utilice sus personajes en vídeos promocionales o comerciales. Seleccionan la cara, cargan el texto que quieren que diga y obtienen un vídeo con el resultado final de una persona casi real mientras habla a cámara.

Los servicios que emplean para poner voz a los personajes

El servicio más rápido utiliza un software de conversión de texto a voz para generar voces sintéticas, que se sincronizan con los movimientos de la boca y las expresiones faciales de los personajes. Por otro lado, existe otro servicio donde el audio es grabado por actores de doblaje que se terminan ajustando también a los actividad del individuo.

¿Vender tu rostro podría ser considerado como un trabajo?

Las personas que ofrecen sus rostros reciben un pequeño ingreso cada vez que un cliente de Hour One emplea su rostro en un vídeo. Resulta razonable que a día de hoy una persona no pueda ganarse la vida a través de ‘vender’ su rostro, pero sí que podría ser otra fuente de beneficios económicos. Asimismo, Natalie Monbiot (jefa de estrategia de la empresa) afirma para MIT Technology Review que no dirá exactamente cuál es la cantidad de ingresos que puede obtener una persona.

