¿Quieres casarte en el espacio? Esta startup ofrece bodas en la atmósfera terrestre

Las bodas son una de las celebraciones que se viven con más intensidad. Muchas personas cuentan con ilusión los días que faltan para la llegada del 'sí quiero', además, la esperanza de futuro que representa la unión y una nueva vida en común genera una gran cantidad de emociones.

Este tipo de ceremonia puede celebrarse en iglesias o fincas, pero, ¿existe la posibilidad de que tengan lugar en el espacio? Puede que suene a película de ciencia ficción, aunque no muy lejos de la realidad, la startup estadounidense Space Perspective quiere ofrecer bodas en el espacio porque ya hay "personas que quieren ser el primer matrimonio espacial", afirma Jane Poynter (cofundadora de la empresa) en una entrevista para The Cool Down.

Concretamente, lo que quiere la startup de Estados Unidos es "llevar los viajes espaciales a un nuevo nivel", además, podrían conseguirlo gracias a la nave especial 'Spaceship Neptune', un cápsula diseñada para elevarse con ayuda del globo de hidrógeno llamado 'SpaceBalloon'.

Además, Space Perspective propone un viaje de dos horas a bordo de la cápsula Neptuno hasta alcanzar unos 30,5 kilómetros de altitud sobre la atmósfera terrestre para decir el esperado 'sí quiero', teniendo en cuenta que el mobiliario de la nave "puede reconfigurarse para adaptarse a un evento especial, como una cena para dos o una boda".

El precio de una boda espacial

Dicha experiencia no será apta para todos los bolsillos porque el precio de los billetes para celebrar una boda espacial están valorados en 125.000 dólares (114.000 euros, aproximadamente), sin embargo, The Cool Down indica que ya se han vendido más 1.200 pasajes.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.