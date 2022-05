El Redmi Note 10, por menos de 200 euros o por qué renovar tu móvil en la Semana de Internet en Fnac

No hay semana en la que los ecommerces no nos sorprendan. Ya sea con una oferta puntual o con una campaña especial, hay descuentos para todos los gustos la mayoría de días. Y hoy es uno de esos: ¡Fnac alarga su semana de internet hasta el 22 de mayo con rebajas en tecnología! Como lo lees, la conocida firma quiere que sus usuarios sigan comprando al mejor precio algunos de sus gadgets favoritos, como ordenadores (¡hay un Acer por 250 euros!), durante el máximo tiempo posible. Y desde 20deCompras no hemos dudado rastrear las ofertas que debes aprovechar.

Entre nuestras favoritas, ¡sin duda alguna!, se encuentra la sujeta al Xiaomi Redmi Note que, hasta la fecha ya comentada, puedes llevártelo por debajo de su precio habitual: en vez de pagar por él 269 euros, ¡te lo llevas por 199! Una buena oportunidad para renovar tu antiguo terminal y apostar por un modelo que destaca por su gran pantalla, por la buena resolución de su sistema de cámaras o por su bonito diseño. ¿Aprovechamos la oportunidad? Y, si no te convence, siempre puedes seguir rastreando las mejores ofertas de la Semana de Internet de Fnac... ¡hasta el próximo 22 de mayo!

El Xiaomi Redmi Note 10 rebajado. FNAC

Una de las grandes prestaciones de este dispositivo es su pantalla: ofrece 6,5 pulgadas y una resolución de 2400 x 1080 para que podamos disfrutar de los mejores gráficos. Esta calidad también se refleja en su sistema de cámaras con una trasera con 48 Mp ultra angular, 2 Mp marco y 2 Mp de profundidad, que se completan con los 8 Mp de la frontal. En cuanto a su memoria, ofrece 128 GB más 4 GB de memoria RAM. En cuanto a sus redes inalámbricas, ofrece Wifi, bluetooth y 5G para que podamos tener acceso a toda la red para que nunca nos quedemos sin conexión.

¡Más ofertones!

Además de este móvil por menos de 200 euros, la Semana de Internet en Fnac pone a nuestra disposición otros ofertones interesantes con hasta un 50% de descuento en todas sus categorías. Entre todos ellos, además de los mencionados arriba, nos han conquistado los 30 euros de ahorro en la tableta gráfica de Huion Inspiroy: con lápiz óptico incluido y sin pilas, este modelo permite dibujar trazos más precisos con teclas de pulsación personalizables y una barra táctil. También merece la pena echar un vistazo a la sección de movilidad eléctrica donde, por ejemplo, el patinete eléctrico de Xiaomi Essential pasa de costar 349,90 a 300 euros. ¡Pero todavía hay muchas ofertas interesantes! Gaming, hogar, pequeño electrodoméstico y más, con descuentos de hasta el 50%. ¿Quieres descubrirlos?

