Desde un portátil hasta unos auriculares 'gaming': rastreamos las ofertas de más del 40% en los Días Naranjas de PcComponentes

Cuando necesitas un cambio de smartphone, de ordenador portátil o, incluso, de auriculares, parece que nunca llegue el momento de comprarlos. Y es que, muchas personas aplazan la compra de un gadget que necesitan, debido a la economía (siempre existe algo que necesitamos más urgente). Por eso, cuando llegan rebajas, todas las excusas desaparecen porque, ¡por fin!, podemos renovar el deseado móvil u ordenador.

Y lo que parecía que no iba a llegar nunca (pero ha llegado en un momento ideal) son los ¡Días Naranjas de PcComponentes! Una semana llena de ofertas en más de 750 productos que, seguro, te sacarán los colores. Con esta fiesta del ahorro es posible conseguir productos con hasta un 40% de descuento en tus favoritos de tecnología, informática, hogar, deporte, salud o movilidad urbana. Tienes de tiempo hasta este 15 de mayo, así que no desaproveches la oportunidad que tanto tiempo llevas esperando (y deja de poner excusas para no renovar tu ordenador). Como dicen desde el ecommerce: "para gustos, colores, y para ofertas... ¡Los Días Naranjas!"

Top 5 de productos

Y, si no sabes cómo buscar o cuáles son las mejores ofertas, desde 20deCompras estamos para ayudarte: hemos rastreado la página de PcComponentes para descubrir cuáles son las mayores rebajas en los mejores gadgets. ¿Estás preparado?

-Acer Chromebook. Sin duda, este ordenador con un 46% de descuento es una gran opción para renovar tu portátil, ya que los Chromebook tienen una tecla para encontrar rápidamente lo que necesites, ya sean archivos, aplicaciones o respuestas en internet. Pásate al lado fácil y práctico, por menos de 160 euros, y aprovecha la batería de larga duración para trabajar o jugar durante 12 horas y con una sola carga.

¡Con un 46% de descuento! 20deCompras y PcComponentes

-Ratón inalámbrico Logitech. Si renuevas tu ordenador con la oferta de Acer, lo que necesitas es comodidad y esto solo se consigue con un ratón inalámbrico. Si todavía eres de las personas que se aferra a los de antes, rompe los cables que te atan y pásate al lado bluetooth. Gracias a este modelo sencillo y fiable, con tecnología inalámbrica Plug and Play, obtendrás la fiabilidad de un cable con la comodidad y la libertad de la tecnología inalámbrica.

¡Con tecnología inalámbrica Plug and Play! 20deCompras y PcComponentes

-Logitech G432 auriculares gaming. Se trata de uno de los mejores modelos de auriculares para un gamer. Los grandes transductores de audio de 50 milímetros producen una experiencia sonora increíble. Y el audio posicional 3D te colocará en el centro de la acción para que oigas, incluso, a los enemigos acechándote por detrás.

¡Con un 53% de descuento! 20deCompras y PcComponentes

-Placa base Gigabyte. Los gamers también entenderán la necesidad de una buena placa base y esta de Gigabyte admite procesadores Intel Core Series de 11.a y 10.a generación, tiene un diseño térmico totalmente cubierto con armadura y protección térmica, enrutamiento de memoria blindado para un mejor overclocking de memoria y muchas prestaciones más que no podrás dejar escapar, ya que su rebaja es de más del 40%

¡Con un 42% de descuento! 20deCompras y PcComponentes

-Pistola de masaje Woxter. No podíamos dejar fuera de esta lista a aquellos dispositivos de salud y bienestar que arrasan en PcComponentes. No todo iba a ser electrónica, esta práctica pistola de masaje, que te ayudará aumentar el flujo sanguino y recomponer la movilidad de tus músculos después de largas sesiones de entrenamiento, ¡está a mitad de precio!

¡A mitad de precio! 20deCompras y PcComponentes

