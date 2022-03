El mejor sistema para tener cobertura en todos los rincones del hogar es de Amazon y ahora tiene una rebaja del 25%

Los cables van desapareciendo poco a poco de nuestros hogares gracias a la tecnología wifi. Sin embargo, día a día, aumenta el número de dispositivos conectados: desde las bombillas smart a los altavoces inteligentes como la gama Echo Dot de Alexa o los pequeños Echo Flex. Todos ellos se suman a los portátiles, las tabletas y wereables como los smartwatch. Por eso, no es de extrañar que, en algún momento, todos hayamos sufrido las consecuencias de una deficiente cobertura de internet y esa sensación de frustración cuando se entrecorta, sin motivo aparente, una videoconferencia o la reproducción de contenido en streaming.

Las redes wifi de malla o mesh están compuestas por una estación central y otros satélites que se comunican con la base formando una única red que amplía la cobertura de la señal. Si estás buscando mejorar la conectividad de tu hogar o de tu oficina no puedes dejar pasar esta oportunidad. Amazon ha rebajado hasta el 25% los repetidores malla de su marca exclusiva, los dispositivos Eero. Uno solo de estos aparatos amplía la conexión a un espacio de 140 metros cuadrados. Hay que dejar claro que no sustituyen al router de la operadora, sino que amplían la capacidad de la wifi. Los hay de varias generaciones y con distintas prestaciones para ajustarse a cada hogar y presupuesto.

El más pequeño y económico

Esta pequeña caja blanca ni siquiera parece un router. Es tan pequeño que encaja en cualquier parte porque su diseño combina en cualquier estancia de la casa. Es compatible con todos los proveedores de servicios de internet y se configura en minutos con la aplicación de Eero para el móvil. Además, las actualizaciones automáticas mantienen tu red protegida. El sistema exclusivo se Amazon TrueMesh redirige el tráfico para evitar la congestión, el búfer y las caídas de red.

Sistema Eero de Amazon. Amazon

Además, Amazon ha rebajado a su precio mínimo histórico el set de tres routers Eero para una cobertura de hasta 420 metros cuadrados de su precio recomendado de 259 euros a 157, un descuento de más de 100 euros que te ayudará a mejorar la conectividad inalámbrica de tu casa o de tu oficina.

Sistema de tres 'routers' de Amazon. Amazon

El hermano mayor admite velocidades de hasta un giga

El Eero Pro 6 es el más rápido de los dispositivos de Amazon. Permite una cobertura de hasta 190 metros cuadrados por cada extensor y velocidades de hasta un gigabyte con su sistema de wifi 6 que soportan reproducción de vídeos en 4K. Tiene sistema de malla triple simultánea con ancho de banda suficiente para conectar hasta 75 dispositivos.

Su tamaño es algo más grande que el de sus hermanos, aunque no se aleja de la línea minimalista. Permite conectar con los dispositivos inteligentes, tanto de Amazon como de otras marcas. Su precio implica una mayor inversión, pero merece la pena si buscas una conectividad total tanto en tu trabajo como en casa y tiene un descuento del 25% en Amazon.

El Amazon Eero de gama más alta. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.