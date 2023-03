La forma de consumir televisión ha cambiado porque ahora pagamos por lo que queremos y lo queremos ya, sin anuncios, y solo ver lo que nos gusta. Por eso, las plataformas streaming para elegir nuestras series, películas o programas favoritos tienen tanto éxito. Hablamos, claro, desde Netflix hasta Prime Video que ha ampliado su catálogo o Disney Plus, pasando por el nuevo servicio europeo de video que no para de crecer: SkyShowtime. Pero, para poder ver todas estas plataformas en tu televisión necesitas que sea inteligente o, tal vez, no. Gracias a este dispositivo económico de Amazon cualquier televisión se puede convertir en inteligente, sin serlo.

Sí, gracias a un Fire Tv Stick podrás ver, por fin, SkyShowtime o HBO Max en tu televisión. Se trata del mando creado por Amazon capaz de convertir cualquier televisor en una smartv, una prestación obligatoria si queremos acceder desde casa a plataformas streaming y otras aplicaciones como YouTube que necesitan una televisión con conexión a internet.

Y, si quieres acertar, el Fire TV Stick Lite es uno de los mandos más completos de la familia Fire Stick. Tiene una calidad Ultra HD 4K y es compatible con tecnologías Dolby Vision, HDR y HDR10+. Lo mejor es que su manejo es muy intuitivo y puedes acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas, a la televisión en directo y a las funciones que más uses. Además, este mando funciona por voz con Alexa: busca y lanza contenido con para que encuentres tus apps favoritas rápidamente.

Todo el mundo quiere una televisión inteligente. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Fire TV Stick Lite Descripción: Fire TV Stick Lite de Amazon con mando de voz Alexa para convertir tu televisión en inteligente. Marca: Amazon Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.99 Imagen:

Es muy fácil conectarlo a cualquier televisión y todos los cables están incluidos. No obstante, añadir un cable más a nuestra casa siempre es una desventaja porque se pueden enredar y nos crean ansiedad. Pero, no te preocupes por eso, porque existen soluciones para ordenarlos. De hecho, hay un cable especial diseñado solo para este dispositivo capaz de suministrar energía directamente al mando sin tener que conectarlo a la corriente.

