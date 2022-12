Dinos qué necesitas esta Navidad y te diremos qué dispositivo de Amazon es el mejor para ayudarte

Los asistentes virtuales han cambiado, para bien, nuestro hogar, ya que han demostrado ser muy útiles en el día a día. Además de ser uno de los posibles primeros pasos para hacer de nuestra casa un hogar inteligente, son el dispositivo al que recurrir ante cualquier duda, desde la previsión del tiempo, para saber qué ropa debemos ponernos antes de salir de casa, hasta cualquier respuesta digna del Trivial. Asimismo, son la mejor manera de controlar nuestra lista de reproducción musical, darle al play a nuestra serie favorita o acceder a otras skills útiles para el día a día.

Ahora que llega la Navidad, estos ayudantes también nos pueden sacar de más de un apuro... ¡si sabemos escoger el mejor para cada momento! Y es que no es lo mismo las prestaciones que puede ofrecer uno que sea altavoz a otro que incluya pantalla. De dispositivos inteligentes saben mucho en Amazon, ya que Alexa, el asistente personal que está detrás de muchos de ellos, es uno de los más populares del mercado. De hecho, ahora que llega la época de regalos, es uno de los candidatos con los acertar seguro. Pero, ¿por qué no darte un capricho y adquirir uno ya para que te ayude en estas fiestas? Dinos qué necesitas y te diremos qué gadget del marketplace es el más adecuado para la tarea.

Cómo pueden ayudar los dispositivos Amazon esta Navidad

El Echo Dot, para sobrevivir a las largas sobremesas. No hay juego que ayude a sobrellevar este temido momento, así que, si quieres evitar los controvertidos temas de conversación sobre política o fútbol, pídele al Echo Dot, el altavoz inteligente más popular de Amazon, que cante villancicos, que te cuente un chiste o que os proponga un juego. Aunque hay versiones más novedosas, el de tercera generación nos sigue encantando.

El de tercera generación es el altavoz más popular. Amazon

El Echo Show, para seguir paso a paso las recetas. Cada año nos esmeramos para sorprender con un menú navideño a los comensales que se sientan a la mesa y, en esta tarea, Alexa puede ser de gran ayuda, sobre todo si "podemos verla". El dispositivo Echo Show lo permite, puesto que funciona como el clásico altavoz inteligente, pero con pantalla incluida. Por ello, es la mejor opción para seguir una receta paso a paso... ¡y conseguir el aplauso de los invitados!

Echo Show 5, para ver a Alexa. Amazon

El Fire TV Stick, para las maratones de películas navideñas. No hay nada que nos guste más que las maratones de cine en esta época del año. Junto a los títulos clásicos (¿quién no ha visto Love Actually?), las plataformas de streaming nos ofrecen nuevas propuestas cada año. Claro que, para disfrutarlas, necesitamos un televisor con acceso a internet. Si no es nuestro caso, la solución es sencilla: el Fire TV Stick, de Amazon, un mando capaz de hacerla smart con tan solo conectarlo. ¡Y se puede controlar con Alexa!

El Fire TV Stick de Amazon. Amazon

