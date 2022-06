¿No eres muy 'techie'? Este es el enchufe con temporizador para programarlo de forma manual y ahorrar en la factura de la luz

Ahora todo el mundo habla de ellos: los enchufes inteligentes se han convertido en los dispositivos más deseados... ¡para ahorrar a final de mes! Y es que, aunque no van a librarnos de hacer frente a la facturan, ayudan a monitorizar y controlar el gasto gracias a que nos permiten, entre otras cosas, establecer franjas horarias en las que estar encendidos. Porque, aunque pensemos que no, el stand by consume y, si no es necesario que los aparatos estén conectados, ¿para qué vamos a gastar electricidad? Estos dispositivos inteligentes también protegen de sobretensiones, una prestación muy adecuada para alargar la vida útil de nuestros dispositivos.

Sin embargo, aquellos menos asiduos a los gadgets verán en estos modelos una gran desventaja: son demasiado tecnológicos. Se conectan por Wifi, se controlan mediante una app móvil en la que, además, se pueden analizar los datos y comentar estadísticas. Entonces, si pertenecemos a este grupo, ¿no podemos controlar nuestro gasto energético? Que no cunda el pánico: se puede. En el mercado también podemos encontrar enchufes con temporizadores que se programan de forma manual para que podamos tener la posibilidad de establecer periodos de conexión sin tener que recurrir a lo smart. Y, de hecho, requiere de menos inversión: uno de los modelos con más valoraciones de Amazon, solo cuesta cuatro euros. ¿Qué más se puede pedir?

El enchufe con temporizador manual. Amazon

Sobre este producto, podemos destacar, para empezar, las valoraciones que ha ido acumulado en el ecommerce: ya sobrepasa las 2.000 opiniones recibidas, las cuales le han valido las cuatro estrellas doradas (¡la máxima puntuación de Amazon es cinco!). ¿Los motivos de su buen acogimiento? Que, por un precio asequible, menos de cuatro euros, pone a disposición del usuario una herramienta que ayuda a programar el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos de casa pero de forma manual, para que, aquellos que tienen dificultades con las tecnologías, también puedan sumarse al ahorro energético. Y es que, solo hay que mover la ruleta con el temporizador para indicar la hora a la que queremos que empieza a funcionar el ventilador, la olla smart... Además, tal y como explican en la descripción de Amazon, permite hasta 96 horas de encendido y apagado al día con un tiempo de conmutación de 15 minutos.

¡Me animo con uno ‘smart’!

Puede que no tengas muy claro por qué hay que apostar por enchufes inteligentes (o smart plug), pero la forma en la podemos controlarlos es uno de los motivos más claros. Y es que, sin importar donde estés y a través de una aplicación, puedes encender y apagar los enchufes para controlar el consumo. Y este modelo, con más de 18.000 valoraciones, puede ser el indicado para iniciarse en el mundo de las smarthomes. ¿Te animas?

El modelo TP-Link Tapo P100. Amazon

