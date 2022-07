De 149 euros a 85: aprovecha las últimas horas de rebajas de Huawei para conseguir los FreeBuds al 50% (¡y mucho más!)

Julio acaba de comenzar, pero la mayoría de los ecommerces ya visten de rebajas. Y no solo nos referimos a las firmas de moda más populares para esta ocasión, como, por ejemplo, Pepe Jeans o Springfield; independientemente del sector, rara es la tienda que no luce descuentos de lo más atractivos, desde las más cocinillas hasta las relacionadas con el universo beauty. También lo techie está de oferta y, por ello, no es de extrañar que los usuarios ya estén inmersos en una búsqueda exhaustiva del mejor precio. Y, desde 20deCompras, para alegría general, hemos dado con él. Eso sí, por tiempo muy limitado.

En Huawei Store están ante las últimas horas de sus jornadas flash, con las que han querido tentar a los seguidores de la marca con precios muy atractivos. Alguno de ellos, tan llamativo como el descuento del 50% que han aplicado a sus auriculares bluetooth Freebuds 4, en color plateado, que pasan de costar 169 euros a estar disponibles por algo menos de 85. Una oportunidad que no deberíamos dejar escapar si llevamos tiempo detrás de unos cascos inalámbricos y, además, buscamos unos con calidad certificada.

Huawei Freebuds 4, en color plateado. Huawei

¿Quieres más?

Como cabe esperar, los auriculares bluetooth más famosos de la marca no son los únicos sujetos a estos descuentos flash que tantas alegrías van a dar a los usuarios. Hay móviles rebajados hasta un 44%, como el Huawei P50 Pocket en color dorado, que pasa de costar 1.600 euros a 900. También procesadores al 57%, como el WiFi Mesh 3, ahora disponible por solo 89 euros (¡y suponiéndonos un ahorro de 120 euros!). Y, como cabe esperar, solo son dos ejemplos entre la diversidad a elegir: ordenadores portátiles, tablets... ¿te animas a bucear en su catálogo flash?

