¿Qué productos de Amazon arrasaron durante el Prime Day del año pasado?

Cada año, una de las fiestas del ahorro que más gente espera para marcar en el calendario es el Prime Day de Amazon y el de 2022 ya tiene fecha, comenzará, oficialmente, este 12 de julio, tal y como han confirmado desde el ecommerce. Durante dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en aquellos artículos de compra recurrente en los que quieras ahorrarte mucho dinero, en todos los dispositivos tech del momento, en artículos deportivos, del hogar y mucho más. Pero, hay mucha gente que ya no recuerda que productos arrasaron el año pasado y conocer las mejores ofertas de Amazon nos ayuda a saber buscar lo que de verdad merece la pena.

Por eso, desde 20deCompras te aconsejamos tres cosas. La primera es que no pierdas de vista esta semana las ofertas anticipadas del gigante de las ventas online, ya que puede que te quedes sin stock en algunos productos. El segundo consejo es que aproveches para hacerte Prime y amortizar al máximo las ventajas de Amazon. Por último, tomar nota de los artículos de esta lista que hemos preparado porque fueron los más vendidos durante la fiesta del ahorro del año pasado (¡y muchos ya tienen rebajas!).

Los más vendidos

-Pack de dos cepillos de dientes eléctricos Oral-B PRO 2 CrossAction. La salud de los dientes cada vez preocupa más a los usuarios, por eso, los cepillos eléctricos fueron uno de los artículos más vendidos. De hecho, muchos agotaron stock. Y, una de las mejores marcas y más solicitadas es Oral-B.

Con tecnología Braun, dos cabezales de recambio, un temporizador integrado y control de precisión Amazon

-Fire Tv Stick. Se trata del producto que fue más vendido de su categoría y lo sigue siendo. No es de extrañar porque puede convertir tu televisión convencional en una smart por poco dinero y de forma fácil.

Amazon Fire Stick TV Amazon.es

-Power Bank Iniu de alta velocidad. Y si hablamos de dispositivos útiles no nos podemos olvidar de las baterías portátiles que también arrasaron en el Prime Day de 2021.

¡Con linterna incluida! Amazon

-Pastillas para el lavavjillas Fairy Original All in One. Durante el año pasado y este la gente quiere ahorrar en los productos que gasta día a día pase lo que pase, por eso, uno de los top ventas son las pastillas de lavavajillas o, incluso, los packs de lavavajillas líquido, como el de la marca Fairy.

¡Son efectivas incluso en grasa reseca! Amazon

-El mejor precio para 240 pañales. Y, como no, los mayores ahorros en Amazon se consiguen en los pañales Dodot.

Suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé. Amazon

