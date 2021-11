En España, como en el resto del mundo, las personas han esperado con ansia el Black Friday del viernes pasado para disfrutar de ofertas muy atractivas en multitud de productos para adelantar las ventas navideñas y no arriesgarnos a quedarnos sin stock. No obstante, tenemos aún una segunda oportunidad con el lunes que cierra el mes del ahorro. El Cyber Monday no solo es la segunda, si no la última oportunidad de noviembre para hacerte con los gadgets que llevas meses deseando y, además, hacerlo al mejor precio.

El Cyber Monday lo podemos aprovechar para hacernos con esos chollos que inundarán los ecommerce. Desde 20deCompras, concretamente, no queremos que pierdas esta ocasión para tantear las ofertas de tres gadgets que están muy rebajados en plataformas como PcComponentes. Hablamos, claro, de ordenadores, móviles y tablets, la tríada perfecta.

Móviles con un 30% de descuento

En 20deCompras sabemos que una de las decisiones más complicadas es cambiar de móvil, por el desembolso que se realiza, por su puesto, pero también porque un smartphone va a acompañarnos durante un largo tiempo y va a ser el gadget que más utilicemos en nuestro día a día. Por eso, no es una decisión que deba tomarse a la ligera, nos gusta comparar prestaciones y precios, claro. No es de extrañar, entonces, que durante la semana del Black Friday no nos hayamos decidido a cambiar de móvil, así que... el Cyber Monday es tu última oportunidad para comprarte un smartphone con rebaja y en PcComponentes hay muchas ofertas. Por ejemplo, hay disponible un Smartphone Realme 6, con cámara de 64 megapíxeles, se dice pronto, pantalla Pro, procesador Helio G90T y carga rápida de 30 vatios. Y todo esto solo por 189 euros.

El Realme 6 ofrece fantásticas prestaciones que ahora se pueden conseguir por muy poco. PCCOMPONENTES

Los mejores ordenadores portátiles

Sin duda el catálogo de PcComponentes en ordenadores portátiles es muy difícil de igualar, tanto en cantidad, como en precio. Solo hay que ver este Acer Chromebook 311 rebajado y con tecla "para todo" incorporada, que sirve para encontrar rápidamente lo que necesites como archivos, aplicaciones y respuestas en Internet. Sin olvidar su rápida carga y conexión. Lo mejor, cuesta menos de 180 euros. ¿Lo vas a dejar escapar?

De los más económicos. PcComponentes

Tablet, mejor si es Samsung

PcComponentes ha rebajado también las tablets que tiene en stock. Y muchas de ellas son Samsung. No te demores porque quedan muy pocas unidades. Desde 20deCompras hemos señalado esta Samsung Galaxy de 64 gigas por 489 euros. Pero tienes disponibles muchas más.

Con el 21% de descuento. PcComponentes

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de PcComponentes y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.