Los smartwatches, tal y como cabía esperar, están siendo protagonistas del Black Friday. Con permiso de los auriculares bluetooth que son, a día de hoy, el gadget más reclamando por los usuarios (sobre todo cuando tienen rebajas de hasta un 45%), los relojes inteligentes son de gran ayuda para la rutina deportiva y no. Claro que, con la cantidad de ofertas que nos han lanzado estos días, resistirse ha sido muy difícil (¡y si no que se lo digan a los que no han podido resistirse al descuento de 140 euros del Watch GT2 Sport de Huawei). Y sí, en el Viernes Negro de Amazon hay muchos más modelos sujetos a precios irresistibles... ¡que pueden seguir o cambiar llegado el Cyber Monday!

Desde 20deCompras, por ello, hemos querido hacer un ránquin de los modelos que no conviene perder de vista, tanto por las prestaciones como por los precios... ¿Quieres descubrir qué es lo que pueden ofrecerte? Bajo estas líneas te dejamos tres modelos a elegir que pueden ayudarte en tus rutinas deportivas sin faltar al estilo que buscamos en nuestro día a día.

Tres 'smartwatches' que no deberías perder de vista

- Fitbit Versa 3, con GPS integrado y minutos en zona activa. Este modelo ofrece una función que te avisa en qué frecuencia cardiaca te encuentras. Con ello, se puede analizar el grado de esfuerzo en cada actividad deportiva. Su GPS integrado te permite conseguir datos y análisis cuando haces ejercicio al aire libre y muestra datos como el ritmo o la distancia recorrida. Después, podrás observar los resultados en la aplicación. Además, permite almacenar y reproducir música.

Fitbit Versa 3. Amazon

- Amazfit GTS, con pantalla Amoled. Este modelo cuenta con la posibilidad de registrar 12 disciplinas deportivas y otras actividades físicas. Destaca por la larga duración de su batería, así como por el seguimiento de la frecuencia cardiaca de forma continua. Está disponible en seis colores diferentes. Es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad.

Amazfit GTS. 20deCompras

- Polar Vantage M, con batería de larga duración. Con GPS activado, este modelo ofrece hasta 30 horas de batería. Así este dispositivo es perfecto para los entrenamientos en los que registra la frecuencia cardiaca y la carga recibida hasta en más de 130 opciones. También analiza el sueño.

Polar Vantage M. Amazon

