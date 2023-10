WhatsApp es la aplicación favorita de mensajería instantánea de casi todos los usuarios. Esto se debe a que ofrece múltiples funciones, incorpora grandes novedades para mejorar cada día sus servicios, incluye videollamadas, permite crear stickers, deja enviar fotografías en alta calidad, reproduce notas de voz en distintas velocidades o personaliza conversaciones, entre múltiples opciones.

Sin embargo, si nos adentramos en el último aspecto mencionado, la plataforma de Meta ha tenido versiones no oficiales como WhatsApp Pink o, recientemente, WhatsApp Red para cambiar el color de la app. Aunque si no lo sabías, ambas aplicaciones no son auténticas y se han convertido en el cebo perfecto para instalar malware.

Como ya explicamos en 20Bits, WhatsApp Pink es una aparente versión de la app de Mark Zuckerberg que destaca por ofrecer una nueva apariencia a los usuarios que la descargan, no obstante, detrás del cambio que promete se esconde un virus informático que puede hacerse con el control del teléfono móvil. Además, esta aplicación no se encuentra en las tiendas oficiales de Android o Apple, sino que se accede a ella a través de un enlace de descarga APK.

Por otro lado, WhatsApp Red, supuestamente, incorpora la posibilidad de teñir de rojo la interfaz, deshabilitar la opción de reenviar y eliminar mensajes de una conversación, ocultar el estado de 'En línea', incorporar notificaciones especiales, programar envíos de mensajes, personalizar la interfaz e incluso cambiar de cuenta. Y al igual que WhatsApp Pink, dicha versión tampoco se encuentra disponible en Android ni iOS.

En caso de que el usuario esté interesado en descargar la versión roja -acción no recomendada por parte de 20Bits porque no es una aplicación oficial-, debe saber que corre peligro su seguridad y privacidad. Además, existe la posibilidad de que la app oficial de WhatsApp banee la cuenta por obtener acceso no autorizado a sus servicios y sistemas, debido a que no puede validar sus prácticas de seguridad.

Sin embargo, el aspecto más grave es que puede introducir malware en el móvil para que los ciberdelincuentes roben información personal, extraigan datos bancarios y suscriban a las víctimas a servicios de pago.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.