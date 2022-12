Vuelve la estafa del hijo en apuros a través de WhatsApp: "Mamá, se me ha roto el teléfono, necesito una transferencia"

Algunos ciberdelincuentes están mandando mensajes por WhatsApp haciéndose pasar por los hijos de sus víctimas, según ha avisado por Twitter la Policía Nacional. Con la estafa, los atacantes pretenden que las madres que caigan en la trampa transfieran dinero a sus supuestos descendientes.

La excusa que usan los estafadores para engañar a los usuarios es que el móvil se les ha estropeado y el número anterior se les ha bloqueado y desde el que escriben es el nuevo. En el caso de que la víctima pida hablar por llamada telefónica, el ciberdelincuente no hará caso y seguirá hablando por mensajes de texto.

⚠ Detectada una modalidad de #estafa a través de #WhatsApp 📲📱



Los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles un ingreso urgente de #dinero 💸 con el fin de hacer frente a un problema inmediato#NoPiques pic.twitter.com/bYQvCusVbD — Policía Nacional (@policia) December 15, 2022

Según la conversación fraudulenta que ha compartido la Policía Nacional, el atacante pide a la víctima que pague una transferencia bancaria porque en ese momento no tienen la tarjeta cerca. Si la madre ha caído en la trampa, posiblemente no se niegue a prestar algo de dinero a su hijo, sobre todo si este asegura que se lo devolverá en cuanto pueda.

Cuando el usuario acepta, el ciberdelincuente manda todos los detalles sobre la cuenta a la que hay que mandar la transferencia: el IBAN, el nombre, la cantidad de dinero y la referencia. En concreto, en el mensaje que la Policía Nacional ha enseñado en Twitter se ve que el atacante pide que mande 2.900 euros, aunque la cantidad podría variar.

Lo recomendable en estos casos es bloquear directamente la cuenta y no darle conversación. Es mejor que los usuarios escriban a su hijo o le llamen para cerciorarse de que siguen teniendo su número de teléfono y no realizar transferencias a nadie si no se está seguro de que realmente es quien dice ser.

