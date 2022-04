Si recibes una tentadora oferta de trabajo por SMS desconfía, podrías ser víctima de phishing

Durante estos últimos días muchos usuarios han podido recibir un SMS en el que ofrecían una oferta de trabajo con unas condiciones aparentemente ventajosas, aunque la realidad de todo esto es que se trata de una campaña de phishing con el fin de obtener información de los usuarios según ha informado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Esta nueva práctica fraudulenta consiste en el envío de un mensaje en el que se da información sobre una supuesta oferta de trabajo informando sobre las condiciones, pero sin especificar la empresa o el remitente del mensaje.

En todos los que se han detectado hasta ahora suelen aparecer unas condiciones parecidas como un sueldo diario de entre 100 y 500 euros, la posibilidad de trabajar a tiempo completo o parcial y que suelen ser trabajos fáciles que se pueden realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La Guardia Civil alertaba en su Twitter sobre esta estafa advirtiendo de que se trata de un fraude que pretender utilizar la información de las víctimas para involucrarlo en actividades ilegales. El tuit iba a acompañado de uno de los SMS que se han detectado.

⚠️ #ALERTA❗

Detectados SMS de ofertas de trabajo con condiciones muy ventajosas. El objetivo es obtener información con el fin de utilizarla para realizar nuevos fraudes o involucrar a los usuarios en actividades ilegales, como muleros. #NoPiques https://t.co/ok23DthlTC pic.twitter.com/r8farlVAHN — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 18, 2022

Uno de estos mensajes detectados decía así: “¡Disfruta de un trabajo a tiempo parcial ganando entre 100 y 300 dólares al día! Es fácil. No se necesitan conocimientos especiales. Registro fácil. Por favor añada mi WhatsApp”. Seguidamente después incluía un enlace en el que se encontraba la estafa.

Esta nueva variante de phishing va dirigida principalmente a aquellas personas desempleadas o en situación de precariedad laboral. En caso de que hayas recibido uno de estos SMS y hayas accedido a las peticiones, debes vigilar qué información tuya circula por Internet.

En caso de que en esa búsqueda hayas encontrado algún tipo de información indebida, deberás ejercer tus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos y seguidamente denunciar la situación ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por lo general, si te ves afectado por algún SMS con una oferta laboral sospechosa no debes contestar en ningún caso ni seguir el enlace que te proporcionan. No debes facilitar ningún tipo de información bancaria y si aparece algún tipo de contacto, puedes proceder a contactar con la entidad directamente y no caer en la trampa.

