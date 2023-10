¿Qué es el vishing? Ejemplos y consejos para evitar esta estafa cada vez más popular

Cada vez son más los diferentes intentos de estafa para engañar a los usuarios y con el paso del tiempo son más ingeniosos y es más difícil el poder detectarlos, como por ejemplo, el vishing.

Esto es una técnica social utilizada por los ciberdelincuentes para lograr obtener información y datos personales de los usuarios para realizar pagos o lograr guiarles hacia la instalación de programas maliciosos en sus dispositivos para su posterior beneficio. Para lograrlo, los estafadores llaman a las personas y se suelen hacer pasar por entidades públicas, bancos, organizaciones legítimas, soportes técnicos de compañías y un largo etcétera.

Según Incibe, engaños por premios o sorteos, llamadas de soporte técnico falsas, supuestos problemas financieros en cuentas bancarias, falsos mensajes de voz… Son ejemplos de llamadas de vishing y se producen de tal manera que, tanto en un caso como en otro, se le pide al usuario datos confidenciales y personales para solucionar o aclarar esas 'repentinas situaciones'.

Ejemplos de llamadas de 'vishing'

Un ejemplo de una entidad bancaria como tal podría ser el siguiente: 'Soy un representante del departamento de fraudes de su banco y hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta. Necesitamos verificar su información para proteger su cuenta'.

Otro ejemplo bastante común sería una llamada del servicio técnico y podría reflejarse así: 'Somos un proveedor de servicios de Internet y hemos detectado un problema con su conexión. Necesitamos algunos datos suyos para solucionarlo'.

Indicios de una llamada de 'vishing'

Según Incibe, estos son unos indicios de que podamos estar sufriendo una llamada de este tipo de estafa.

Identificación falsa : se hace pasar por una entidad confiable utilizando técnicas de identificación de llamadas o imitando la voz de alguien conocido.

: se hace pasar por una entidad confiable utilizando técnicas de identificación de llamadas o imitando la voz de alguien conocido. Creación de urgencia : afirman que hay problemas o se ha identificado actividad sospechosa para que la víctima actúe rápidamente sin pensar con claridad.

: afirman que hay problemas o se ha identificado actividad sospechosa para que la víctima actúe rápidamente sin pensar con claridad. Solicitud de información confidencial : buscan obtener información valiosa como números de tarjetas de crédito, contraseñas u otra información personal.

: buscan obtener información valiosa como números de tarjetas de crédito, contraseñas u otra información personal. Amenazas : bloqueo de cuentas, multas o actividades ilegales son algunas excusas utilizadas para presionar a la víctima.

: bloqueo de cuentas, multas o actividades ilegales son algunas excusas utilizadas para presionar a la víctima. Instalación de programas : convencen a la víctima de la necesidad de instalar un programa o aplicación en sus dispositivos para solucionar un problema.

: convencen a la víctima de la necesidad de instalar un programa o aplicación en sus dispositivos para solucionar un problema. Evitan preguntas : no responden a preguntas sobre su identidad o legitimidad de la llamada, siendo evasivos o proporcionando información vaga.

: no responden a preguntas sobre su identidad o legitimidad de la llamada, siendo evasivos o proporcionando información vaga. Ofertas tentadoras : ofrecen premios, sorteos o descuentos atractivos para motivar a la víctima a revelar información personal en busca de los beneficios prometidos.

: ofrecen premios, sorteos o descuentos atractivos para motivar a la víctima a revelar información personal en busca de los beneficios prometidos. Falta de verificación: intentan que la víctima verifique la autenticidad de la llamada, alegando razones de seguridad o confidencialidad.

">

En el momento que sospeches de que algo así te está ocurriendo por llamada telefónica, córtala al instante. No te creas todo lo que te puedan ofrecer y no des ningún tipo de información a no ser que estés muy seguro de que la fuente es oficial y legítima.

Si durante la llamada te dicen que entres en algún enlace, ten cuidado y no lo hagas porque es posible que al hacerlo te encuentres con un malware en tu dispositivo. Sobre todo consulta con la compañía a través de sus diversos canales oficiales la información de la llamada o mensaje para verificar que sea real.

Lo que debes hacer si sufres 'vishing'

Si diste información personal o bancaria durante la llamada (números de cuenta, de tarjetas de crédito…) contacta con tu banco para comentarles tu caso y poner medidas de seguridad al respecto. En el caso de que te pidieran instalar un programa informático durante la llamada, desinstálalo y ejecuta cuanto antes el antivirus.

Renueva todas tus contraseñas de las cuentas online qué tengas activas y aumenta la seguridad con doble autenticación. Informa de la incidencia a la empresa que supuestamente representaban, denuncia los hechos y mantente siempre alerta ante cualquier actividad sospechosa.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.