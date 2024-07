Las estafas a través de WhatsApp vuelven a España: estas son las más frecuentes y así puedes evitarlas

Las estafas están más desarrolladas y avanzadas, y los estafadores siguen en continua evolución con el objetivo de engañarnos. Buscan grandes núcleos de gente donde poder realizar múltiples intentos para que alguien pueda picar y WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular en España, es un lugar ideal para ellos.

Un claro ejemplo de ello es la recién alerta de la Guardia Civil, en la que comunica nuevos casos de una estafa que recibe el nombre de 'secuestro de WhatsApp', cuyo objetivo consiste en pedir dinero a los contactos del usuario suplantado. Dicho fraude se está dando en Cantabria y, en los últimos días, se han presentado cinco denuncias.

En estos casos, las víctimas reciben un SMS con un código de verificación para iniciar una nueva sesión de WhatsApp en otro terminal y, a continuación, les llega un mensaje de un contacto 'conocido' solicitando el código recibido, asegurando que lo han mandado por error y que, por favor, lo reenvíen porque lo necesita con urgencia. Sin embargo, esta petición es falsa porque los que escriben dicho mensaje son los estafadores, de esta manera, consiguen iniciar sesión en la cuenta de la víctima para robar información bancaria y suplantar la identidad.

Este no es el único intento de fraude que tiene lugar en WhatsApp. Según ESET, compañía de ciberseguridad, estas son las estafas más habituales de WhatsApp.

Smishing y códigos de verificación

De repente suena tu teléfono y recibes un mensaje de texto con un código de autenticación que no has solicitado y que puede venir de Google, Microsoft o WhatsApp. Puedes no hacerle caso, pero después te puede volver a sonar el móvil a raíz de un mensaje entrante de WhatsApp de uno de tus contactos. Casualmente, necesitan el código que has recibido antes, ya que supuestamente te lo enviaron por error.

Algo parecido puede ocurrir cuando un desconocido afirma que se ha equivocado con los dígitos de su número. El objetivo del estafador es lograr acceder a una cuenta online que requiera de un código SMS para autenticarse. Si lo logra, puede robarte mucha información o hacerse pasar por ti.

Estafas de suplantación de identidad

‘Hola mama, este es mi nuevo número’, así suelen comenzar este tipo de estafas. Si eres padre o madre, puede ser que no te dé por dudar de un mensaje de tu hijo pidiéndote dinero para comprar algo, pagar alguna factura aun viniendo de un número que no tienes guardado.

Si por casualidad no te da por pensar que no sea tu hijo y le mandas dinero, seguramente no lo vuelvas a ver. Los estafadores se esfuerzan al máximo para crear una atmosfera de confort y confianza con respuestas genéricas que sirven para cualquiera.

Paquetes, encuestas y loterías falsas

Algunos servicios legítimos ofrecen atención al cliente a través de WhatsApp. Así que puede que no te parezca extraño que, por ejemplo, tu banco se ponga en contacto contigo para alertarte de una ‘estafa que afecta a los clientes’ y pedirte que actúes de inmediato rellenando un formulario para demostrar que tus datos personales son correctos.

Otra manera es que puedas facilitar tus datos a través de mensajes de compañías de servicio de mensajería como pueden ser Correos o DHL, las cuales te piden que confirmes tus datos de entrega. Aunque no hayas pedido nada, quizás lo hagas creyendo que te envían algo por sorpresa.

También en fechas o días en las que las empresas hacen ofertas especiales o rebajas como pueden ser en los días de navidad o el Black Friday, los estafadores de campañas imitando a las reales. Se hacen pasar por publicidad y atraen al usuario intentando que este comparta sus datos personales y contactos.

Estafas benéficas

Los estafadores suelen utilizar tácticas emocionales, como afirmar que ayudan a víctimas de catástrofes naturales o enfermedades, para engañar a la gente y conseguir que done dinero. En algunos casos, pueden incluso utilizar el nombre de una organización benéfica legítima para ganarse la confianza de la gente.

Sin embargo, las donaciones nunca llegan a sus destinatarios. El apoyar a buenas causas siempre es algo noble y que gusta, pero hay que tener mucho cuidado para que no se aprovechen de las buenas intenciones de la gente.

Uso del Catfishing

Tienes una aplicación de citas y tras varios mensajes con una persona os dais los números y pasáis a conversar en WhatsApp. Pasan los días, estáis en ciudades distintas o puede que en países diferentes, que la persona se encuentre trabajando lejos de su casa, por lo que no vais a quedar pronto… A medida que las preguntas se acercan más al ámbito íntimo, las dudas empiezan a desaparecer.

Este tipo pueden ser las más peligrosas y vulnerables, ya que manipulan los sentimientos de confianza, amor y conexión emocional de la víctima, junto con un profundo deseo de una relación romántica y de ayudar ‘pase lo que pase’. Se aprovecharán de las ilusiones y esperanzas generadas creadas a través de su historia personal.

¿Cómo podemos protegernos?

Según Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España, estos son los factores a tener en cuenta para evitar las estafas por WhatsApp.

Evitar compartir información personal con gente que no conoces.

con gente que no conoces. No transferir dinero sin confirmar la autenticidad de la petición . Por ejemplo, si tu hijo te envía un mensaje pidiéndote dinero, llámale, confirma que es su voz y pregúntale algo que solo él pueda contestar.

. Por ejemplo, si tu hijo te envía un mensaje pidiéndote dinero, llámale, confirma que es su voz y pregúntale algo que solo él pueda contestar. Nunca compartir los códigos de verificación con nadie . Si a alguien le enviaron su código por error, puede solicitar un nuevo código él mismo.

. Si a alguien le enviaron su código por error, puede solicitar un nuevo código él mismo. No abrir enlaces al azar . Si un amigo te envía algo, pregúntale qué es y si va dirigido a ti. Si te pica la curiosidad, fíjate si hay errores gramaticales o enlaces raros (por ejemplo, el enlace lleva a una URL que no coincide con el nombre de la empresa o esta URL se encuentra acortada).

. Si un amigo te envía algo, pregúntale qué es y si va dirigido a ti. Si te pica la curiosidad, fíjate si hay errores gramaticales o enlaces raros (por ejemplo, el enlace lleva a una URL que no coincide con el nombre de la empresa o esta URL se encuentra acortada). Tener claro que los bancos no te escriben por WhatsApp para hacerte preguntas . Y si crees que tu banco puede estar contactando contigo, hazles saber que no vas a dar ninguno de tus datos personales y credenciales en apps de mensajería, sólo a través de su web oficial o en persona.

. Y si crees que tu banco puede estar contactando contigo, hazles saber que no vas a dar ninguno de tus datos personales y credenciales en apps de mensajería, sólo a través de su web oficial o en persona. Utilizar siempre las tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store, para actualizar no solo WhatsApp, sino todas las apps que utilices.

