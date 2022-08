¿Qué es la táctica de la 'devolución de la llamada'? Así logran controlar nuestros ordenadores los ciberdelincuentes

I'm dubbing the recent #BazaLoader #BazarLoader campaigns involving social engineering and call centers as #BazarCall

Next one up: "TopTips Office" xls dl domains:

/ttoffice.us

/toptoffice.us

/tt-office.us

/toptipsoffice.us

/ttoffices.us

