La Policía alerta de la 'estafa del contactless': intentan timar a ancianos bloqueando cajeros

Los ciberdelincuentes tienden a utilizar técnicas muy distintas y falsas historias de lo más creativas para que los usuarios caigan en su trampa y, así, conseguir sus datos personales o bancarios. El último engaño del que la Policía Nacional ha alertado se trata de la denominada 'estafa del contractless', que se ha comenzado a detectar en España.

Según una publicación que han compartido por Twitter, se han detenido a dos personas en Granada. Las autoridades no han detallado el dinero que los delincuentes han obtenido con esta práctica, pero sí que la ha explicado para que se tenga cuidado, para evitar que haya nuevos individuos que sean víctimas de este delito.

🚨 Alerta ante una nueva estafa 🚨



La @policia detecta la #estafa del #contactless⤵



👉Los delincuentes ofrecen su ayuda a 👴🧓 para que usen el contactless tras haber inutilizado las ranuras de las tarjetas



👉Luego realizan reintegros



👉2 personas detenidas 🚔 en #Granada pic.twitter.com/2golRSd6yT — Policía Nacional (@policia) March 17, 2023

¿En qué consiste la estafa de contractless?

Los delincuentes manipulan las ranuras de los cajeros para que, al introducir las tarjetas, queden obstruidas. Cuando los clientes del banco intentan realizar una operación en la máquina, sufren problemas y los estafadores fingen ser buenos samaritanos y ofrecen su falsa ayuda a las víctimas.

En el caso detectado por la Policía Nacional, uno de los detenidos distrajo a una persona mayor y el otro se encargó de utilizar su tarjeta contactless para realizar reintegros de hasta 1.500 euros. Los delincuentes aprovechaban los sistemas con NFC, que permiten pagar sin necesidad de introducir las tarjetas

Los consejos de las autoridades

Sobre todo delante de cajeros, la Policía Nacional recomienda no confiar en personas desconocidas. Los clientes que no conozcan bien el funcionamiento de las máquinas automáticas tendrían que recurrir directamente a los trabajadores de la entidad bancaria.

Sin embargo, los cajeros suelen estar disponibles las 24 horas del día y los bancos no siempre están abiertos. Por ello, si se hace fuera del horario laboral, lo ideal es revisar bien que el cajero no muestre signos de haber sido manipulado y asegurarse de que no hay nadie cerca mirando los movimientos que realizas.

