Nuevo timo en apps como Wallapop o Vinted: dicen que el producto que mandas está roto y se quedan con todo

No es la primera vez que hablamos de estafas que se realizan en plataformas como Vinted o Wallapop, donde los estafadores recurren a estas apps para conseguir datos bancarios o información personal a través de enlaces fraudulentos.

Esta vez, TikTok se ha llenado de vídeos virales en los que se cuentan casos de que los internautas venden productos y los supuestos compradores alegan que los artículos nunca llegaron, es decir, afirman que han recibido un libro en lugar de unas zapatillas y ponen una denuncia en Vinted de lo sucedido, por lo tanto, el vendedor se ve obligado a reembolsar el dinero al comprador. En pocas palabras, la persona que vende las zapatillas se queda sin calzado y sin dinero.

Hablamos del caso de David Castillo (@cxstiillo_), un usuario que contó en TikTok cómo se quedó sin sus deportivas Nike Air Max 95: "Ya no tengo zapatillas ni dinero. Reportó que había recibido un libro en vez de las zapatillas. Por más pruebas que he querido aportar, me han dicho que no tienen que hacer y que van a proceder el reembolso al comprador y la devolución del producto, pero yo no quiero un libro, sino mis zapatillas".

Castillo no es el único afectado. Ángel Hernández (@angelhernandezbiz) cuenta que un usuario holandés le compró varios productos por 225 euros en Vinted, pero cuando lo recibió, la caja era completamente diferente a lo que envió porque en su interior había un ajedrez.

¿Qué hizo Hernández ante dicha situación? El tiktoker explica que escribió directamente a Vinted para denunciar la estafa, pero finalmente, le dieron el usuario al holandés y también se quedó con todas las prendas.

¿Cómo puedo prevenir la estafa?



Hernández comenta que "cuando vayáis a hacer un envío aseguraos de hacer fotos al embalaje, tanto de la etiqueta, como de la caja y la prenda de dentro. Os recomiendo nunca mandar esas fotos al comprador, aunque os las pida".

