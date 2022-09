Los sistemas de seguridad de las casas de los futbolistas: ¿por qué fallan pese a poder costar miles de euros?

Los asaltos a las casas de futbolistas se están volviendo bastante comunes en los últimos días. Multitud de medios han hablado de cómo algunas bandas organizadas aprovechan la exposición de sus vidas que hacen estos famosos en redes sociales para robarles.

Daniel Carvajal, jugador del Real Madrid, denunció recientemente que había sufrido un asalto en su casa por parte de unos individuos que entraron en su residencia en Boadilla del Monte la madrugada del 30 de agosto. En su caso, no llegaron a robar nada gracias al sistema de seguridad de la vivienda.

Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del FCBarcelona, no tuvo la misma suerte. A finales del mes pasado, también informó de que otros delincuentes se habían colado en su chalet en Castelldefels (Barcelona) de madrugada y habían golpeado al futbolista y a su mujer para obligarlos a abrir la caja fuerte y a entregar sus joyas y dinero.

Los domicilios de grandes futbolistas como los ya mencionados suelen contar con cámaras de vigilancia y otros dispositivos de seguridad para protegerlos de asaltantes. Sin embargo, como hemos podido comprobar, estos no siempre funcionan. Pablo F. Iglesias, director de la consultora de reputación CyberBrainers, explica para 20BITS que la razón de los fallos de estos sistemas tiene que ver con que "los ladrones, previamente han cortado la corriente del hogar y, al no contar con un sistema de seguridad extra, si no hay red, no hay alerta".

El experto detalla que existen sistemas de seguridad mejores y peores, y destaca el uso de alguna tecnología que no está pensada específicamente para la seguridad del hogar. Por ejemplo, "las típicas cámaras de videovigilancia casera, que a veces se venden como 'vigilabebés'" o las cerraduras inteligentes.

Según Iglesias, estos dispositivos pueden llegar a "hacer el apaño": "Nos permiten recibir alertas en nuestro móvil cuando identifican algún movimiento y graban un extracto para que podamos identificar si quien está intentando entrar es o no un desconocido".

No obstante, está claro que los futbolistas recurren a sistemas de seguridad para sus grandes casas mucho más especializados y con tecnología más puntera. ¿Cuántos tipos de sistemas existen, el precio marca la diferencia, se puede denunciar a una empresa si no cumple con lo prometido? En 20BITS vamos a responder a todas esas preguntas y algunas más.

Los sistemas de seguridad de las residencias de famosos

Iglesias recalca que "en esencia" los sistemas que usan los futbolistas para sus mansiones son igual que los de cualquier otra vivienda. A pesar de ello, comenta que suelen tener sistemas más completos "al necesitar cubrir una mayor extensión en un chalet que en un piso".

Cuanto más grande es la vivienda, mayores son los servicios de seguridad que se solicitan. Brian Babb de Unsplash

"También depende de lo que el dueño haya querido implementar -reconoce el profesional para 20BITS-. Lo clásico es tener un sistema de videocámaras con infrarrojo que cubra todos los posibles accesos a la vivienda y, para cuando no estamos, un sistema de alerta por código/huella dactilar y sensores de movimiento, pero se puede bunkerizar una casa hasta los límites que el sentido común y la billetera te dejen”.

¿Un sistema de seguridad más caro es sinónimo de mejor?

El director de CyberBrainers señala que los precios pueden ir desde los 30 a los 40 euros, si el usuario opta por instalar el mismo una cámara de seguridad básica, hasta los miles de euros mensuales, si deciden pagar por un sistema completo que cubra todo un chalet en una zona como Boadilla (donde Carvajal tiene su residencia).

"El precio suele (solo suele) estar relacionado con las prestaciones, por eso del libre mercado y la competencia –afirma Iglesias-, por lo que es más probable que un sistema integral de mayor coste sea además el que mayores garantías ofrece. No siempre es así, pero es lo esperable".

Tipos de sistemas de seguridad

Según cuenta Iglesias para 20BITS, hay muchos tipos, pero él subraya dos:

Los de domótica casera: dispositivos generalmente baratos con o sin suscripción periódica para acceder a funcionalidades extra. Funcionan con la misma red eléctrica y conectividad que el resto de aparatos de la casa. La alerta se manda al propietario.

dispositivos generalmente baratos con o sin suscripción periódica para acceder a funcionalidades extra. Funcionan con la misma red eléctrica y conectividad que el resto de aparatos de la casa. La alerta se manda al propietario. Los sistemas de seguridad reales: requieren una red propia y están sincronizados con centralitas o personal de seguridad que se encargan de llamar al cliente cuando consideran que ha habido una alerta o que directamente contactan con los cuerpos de seguridad del Estado.

Su tecnología puede ser muy variada y pueden ir desde cámaras, sistemas de identificación, sensores infrarrojos y de movimiento, hasta sistemas de alerta, con notificaciones móviles o llamadas, con red por cable o 4G propia o que usen el WiFi ya instalado.

¿El propietario puede denunciar a la empresa por un fallo en su sistema?

Jesús P. López Pelaz, director del Bufete Abogado Amigo, detalla que, para responder a esta pregunta, se debe tener en cuenta el servicio contratado y estudiar el fallo de seguridad que ha habido.

"Si el fallo de seguridad se corresponde con una falta de diligencia del proveedor de servicio, deberemos predicar su responsabilidad –detalla el experto para 20BITS-. Así, la utilización de software o hardware con bugs o quiebras de seguridad conocidos llevarían a determinar la responsabilidad por daños de la empresa". Cuando el fallo no se conocía o no se hubiese comunicado y se debe a la acción del asaltante, López apunta que el fallo sería "imposible de vaticinar y reparar".

López destaca que, a veces, los contratos alertan que "existen determinadas herramientas con la que puede vulnerarse" el sistema de seguridad. El profesional poner el ejemplo de "la utilización de inhibidores de frecuencia en alarmas que se conectan a la red móvil". Si la empresa puede demostrar que la vivienda no estaba protegida y lo avisaba en el contrato, podría usarlo en su defensa. Por lo contrario, "si no se reflejaba en el contrario, tendremos opción a reclamar", según López.

La información que las empresas de seguridad tienen de sus clientes

El director del Bufete Abogado Amigo comenta que las empresas de sistemas de seguridad deben tratar los datos personales de sus clientes de forma "proporcional a la finalidad". Por ejemplo, si se ha contratado un servicio de cámaras de vigilancia que funcionan las 24 horas, deberá haber "un protocolo que permita la visualización de las imágenes cuando haya existido un incidente declarado".

En cualquier caso, López explica que "tanto recursos como servidores como posibilidades de acceso a esa información no pueden estar ubicadas en el lugar que se pretende proteger ni hacerlos accesibles desde el mismo". De este modo, el servicio de seguridad imposibilita "cualquier acceso ilegítimo desde la vivienda atacada" por parte de los delincuentes.

