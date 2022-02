La Policía alerta de una nueva estafa: si te dicen que se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo, no piques

La Policía Nacional ha hecho público en Twitter un nuevo tuit de aviso ante un mensaje que podemos recibir en nuestro teléfono móvil.

Si te llega un mensaje con el texto "Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo, si no has sido tú verifica inmediatamente" seguido de un enlace debemos, en primer lugar, no pinchar en el enlace y, después, eliminar de inmediato el SMS.

Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo y te piden que pinches un enlace... #NoPiques



❌es #PHISHING❌



No pinches y envía a la papelera🗑 pic.twitter.com/cdmGNTjyCj — Policía Nacional (@policia) February 7, 2022

Esta imagen ha sido compartida este lunes, 7 de febrero.

El 'phishing' es un método cada vez más utilizado por los ciberdelincuentes, ya que, así, pueden acceder a tu información personal de forma muy rápida y sin que prácticamente te des cuenta.

No es la primera vez que la Policía Nacional se hace eco de este tipo de mensajes y alerta a los usuarios a través de sus redes sociales.

Además, en la página web de la Policía Nacional puedes informar sobre este tipo de casos para poner en alerta si te encuentras ante uno de estos mensajes para que los agentes puedan comunicarlo al resto de usuarios y evitar que haya más víctimas de 'phishing'.

