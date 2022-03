Hackean medios rusos para mostrar al mundo las bajas de soldados que Rusia no quiere desclasificar

La guerra cibernética entre Ucrania y Rusia está dando bastante de qué hablar. Entre los afectados por los ciberataques, destacan las entidades gubernamentales y los medios de comunicación, como fue el caso de la agencia de noticias rusa TASS hace un par de días.

"El sitio web de la agencia de noticias TASS ha estado bajo constantes ataques masivos de piratas informáticos en los últimos días”, informó la empresa rusa en un comunicado. El hackeo consistió en poner un mensaje con el número actual de bajas del ejército ruso informadas por el ucraniano que no se han dado a conocer oficialmente por el Gobierno ruso.

Cabe señalar que las cifras de bajas que mostraron en TASS todavía no han sido verificadas por las autoridades internacionales y podrían no ser reales. Sin embargo, este ataque es una demostración más de cómo la guerra no solo se está llevando a cabo de forma física, sino también digitalmente.

En el mensaje filtrado por los hackers se leía que había habido “5.300 soldados rusos muertos en Ucrania en cuatro días”. Asimismo, ponían como ejemplo que estas bajas eran “más que durante la Primera Guerra Chechena (1994-1996)”.

Según el regulador de medios estatal Roskomnadzor, los medios de comunicación no pueden ofrecer información que no haya sido confirmada por las fuentes oficiales rusas. No obstante, Igor Konashenkov, portavoz del ejército de Rusia, admitió este domingo que había habido muertos y heridos rusos en la invasión, aunque no especificó una cifra concreta.

TASS no fue la única afectada por el ataque; otros medios de comunicación en los que apareció el mensaje con el número de bajas rusas (según el Gobierno ucraniano) fueron Fontanka y Kommersant. En todos estos mensajes filtrados, aparecía el logo del grupo de hackers Anonymous.

