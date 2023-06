Cuidado: detectan un fallo en Mac que permite instalar malware en el ordenador

Ilya Pavlov via Unsplash.com

Un equipo de investigadores de Microsoft ha detectado una vulnerabilidad en el sistema MacOS Ventura de Apple que permite a los ciberdelincuentes instalar malware que no se puede eliminar sorteando la protección de integridad del sistema (SIP).

La vulnerabilidad identificada como 'CVE-2023-32369' recibe el nombre de 'Migraine', además, permite a los 'malos' la posibilidad de evitar el mecanismo de seguridad que Apple implementó en MacOS para eludir que algunos archivos del sistema se infectaran con malware.

Esta protección busca impedir que se realicen cambios en elementos sensibles del sistema operativo, por lo que solo admite software con licencia de Apple y autorización para realizar los cambios.

Concretamente, el riesgo detectado en MacOS Ventura facilita a un ciberdelincuente modificar partes protegidas del sistema de archivos con una app maliciosa, como explica Apple en la actualización de seguridad macOS Ventura 13.4 dentro de la página de Soporte.

Los investigadores Jonathan Bar Or, Anurag Bohra y Michael Pearse de Microsoft alertaron a Apple de la existencia de la vulnerabilidad, que ya se ha corregido.

Otras vulnerabilidades de macOS

Esta no es la primera vulnerabilidad de macOS informada por investigadores de Microsoft en los últimos años. En 2021, los atacantes podían realizar operaciones arbitrarias en Mac comprometidas e instalar rootkits en dispositivos vulnerables.

Por otro lado, el investigador principal de seguridad de Microsoft, Jonathan Bar Or, también encontró un fallo de seguridad conocido como 'Achilles'. Aquella vez, los atacantes eran capaces de implementar malware a través de aplicaciones no confiables que evitaban as restricciones de ejecución de 'Gatekeeper'.

