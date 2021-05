Este juego imita todas las creativas formas que usan las empresas para conseguir que cedas tus datos

¿Está de acuerdo con los términos y condiciones de este sitio web? Responda con 'Si' o 'No', ¿Le gustaría no recibir nuestra newsletter?... Estas son algunas de las preguntas más fáciles de "Terms and Conditions Apply", un nuevo juego de preguntas en línea que simula los patrones oscuros de la web moderna con los que consiguen que cedamos, a veces sin darnos cuenta, nuestros datos.

Con demasiada frecuencia, el acto de rechazar las cookies o descartar las indicaciones para registrarse en el boletín informativo puede parecer un videojuego; es por eso que Jonathan Plackett, un tecnólogo creativo de la agencia de publicidad Wieden + Kennedy, se asoció con el columnista de acertijos de The Guardian para construir un juego de acertijos real a partir del acto de descartar indicaciones para registrarse en el boletín de una web o rechazar las cookies, entre otros.

El objetivo del juego es rechazar todas las solicitudes de notificación, cookies y acuerdos de términos de servicio, y aunque sus 29 preguntas comienzan bastante simples, rápidamente dan un giro hacia la farsa.

Los creadores del juego prometen no rastrear a los jugadores durante su experiencia. 20BITS

Una pregunta rinde homenaje al "acertijo de las dos puertas" de Labyrinth, mientras que otras involucran botones que se mueven cuando intentas hacer clic en ellos. El juego te hará pensar por un rato, más allá de demostrarte cómo las empresas realmente intentan jugar contigo.

Si aciertas todas las preguntas, o bueno, si intentas pasarte el juego, te saldrá un mensaje con tus estadísticas: la rapidez con la que respondes, el tipo de preguntas que se te dificultan, etc.

Un juego muy real

En realidad, los sitios web emplean trucos mucho más sutiles para asegurar los resultados que desean. Según afirma Fast Company, el año pasado un grupo de investigadores descubrió que cuando un sitio hacía que los usuarios hicieran clic en una página de menú secundaria para optar por no participar en la recopilación de datos, las tasas de consentimiento aumentaban en un 22%. Otro estudio realizado por Deloitte encontró que el 43% de los sitios web intentaron "obligar" a los usuarios a aceptar cookies mediante un "uso estratégico del tamaño de fuente, el color y el nivel de complejidad" en sus mensajes.

La buena noticia es que existen soluciones alternativas como la extensión para navegador I Don't Care About Cookies para escritorio que oculta automáticamente las indicaciones que te piden permitir el seguimiento o registrarte para recibir Newsletter. En otras palabras, puedes esquivar este juego del gato y el ratón cada vez que navegas por internet.

Aun así, si te parece curiosa la idea de estos creadores, puedes jugar de manera segura a "Terms and Conditions Apply" haciendo clic aquí.

