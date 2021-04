Esta bola mágica te ayuda a tomar decisiones con GIFs

Te haces una pregunta, por ejemplo: ¿Debería ir a la universidad? Sacudes la bola y el dado en el interior grabado con el texto te devuelve la respuesta: No, no deberías ir a la universidad. Por muy buena que fuese la archiconocida 8-Ball de la suerte, se ha quedado un poco atrás, ¿y si se modernizara para el siglo XXI?

La vida está llena de decisiones difíciles, así que, ¿por qué no dejar que un juguete para niños tome esas decisiones por ti? La bola 8 mágica es un juguete clásico para descubrir si la persona que te gusta siente lo mismo por ti o para averiguar si vas a ganar la lotería. Si bien este pudo haber sido un buen juguete para el siglo XX, la comunicación ha cambiado bastante, por lo que el youtuber DJ Harrigan ha modernizado el dispositivo para que ahora responda a las preguntas con GIF animados, algo mucho más representativo de la sociedad actual.

La bola te responde con GIFs expresivos de Si, No y duda. element14

La idea de este juguete icónico tiene más de 70 años, por lo que Harrigan decidió comenzar desde cero y diseñó un molde de gran tamaño en Fusion 360 y luego lo imprimió en 3D. De hecho, tienes a tu disposición los archivos de las diferentes piezas para imprimirlos tú mismo si quieres y también un enlace a todos los componentes que empleó para fabricarla.

Cómo se ha creado esta bola mágica

En el interior se esconden una Raspberry Pi 3A +, una batería de iones de litio de 1800 mAh, y una pantalla de 1.3 LCD de 240x240 pulgadas, por lo que no hay riesgo de que una fuerte sacudida dañe los componentes electrónicos del interior. Con ayuda de un sensor giroscópico se detecta cuando se agita la Magic GIF Ball, pero lo demás lo maneja un script Python personalizado que muestra un GIF almacenado aleatoriamente cuando se detiene el temblor. La 8-Ball original incluía 20 respuestas únicas, diez positivas, cinco “quizás” y cinco respuestas negativas, pero la Magic GIF Ball incluye cientos de ellas y sesgar negativas, positivas o completamente al azar y simplemente dejar que el destino decida.

Estos son todos los componentes que incluye la bola mágica. element14

¿Deberías ver el vídeo completo? La bola dice que sí

Por mucho que nos apetezca a todos tener esta bola, lamentablemente no es un invento disponible a la venta a no ser que seas un manitas y decidas fabricarlas en serie, seguramente tengas un éxito rotundo. Eso si, no dejes que una bolita tome decisiones importantes sobre tu vida, recuerda que solo es un juego.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.