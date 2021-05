Hatetris, la versión de Tetris que siempre te da las peores piezas posibles

Este juego es el clásico Tetris, pero con la principal particularidad de que todas las piezas que te van a salir no van a encajar nunca del todo, o difícilmente lo harán, ya que el objetivo de Hatetris no es pasarse el juego en sí, sino que lo odies a más no poder.

Este tipo de juegos creados para poner a prueba tu paciencia y autocontrol no son ninguna novedad. De hecho, el propio desarrollador del juego comenta que esta idea es solo una perfección de juegos tipo Tetris del mismo estilo ya existentes en la red; el problema es que la mayoría fallaban y las piezas que te daban no eran tan terribles como prometían.

Si quieres probar el juego tienes el link aquí.

Diferencias de HATETRIS con TETRIS

Se dice que todo programador tiene que construir su propio Tetris al menos una vez en la vida, pero en este caso Hatetris tiene algunas diferencias con el Tretris convencional: para empezar, el campo de juego tiene solo 8 cuadrados de ancho en comparación con el estándar 10, la IA es o demasiado generosa o demasiado estúpida, y con frecuencia NO te proporciona la peor pieza posible.

Por otro lado, en el Hatetris no hay gravedad, primeramente porque el desarrollador nunca llegó a considerarlo necesario y porque además eso te permite tener el tiempo necesario para pensar el lugar de colocación de la pieza.

No hay aleatoriedad en el proceso: la IA es determinista, por lo que todos están jugando el mismo juego, aunque es posible crear una estrategia para entrar en un bucle y superar continuamente a la IA.

Cómo se seleccionan las peores piezas

El método por el cual la IA selecciona la peor pieza posible es extremadamente simple de describir (probar todas las ubicaciones posibles de todas las piezas posibles, ver cuál de los mejores escenarios de las piezas es el peor y luego generar la peor pieza), consume bastante tiempo para ejecutar, así que es normal que el juego tarde un poco en procesar cada vez que se coloque una nueva la pieza.

El desarrollador comenta que desafortunadamente, esta versión del juego sigue siendo demasiado fácil, pudiendo obtener casi siempre 3 líneas o más sin ninguna planificación real. Por lo que cree que debería ser posible construir un juego que no permita líneas en absoluto, y espera crearlo en un futuro. Hasta ahora la puntuación máxima de un jugador ha sido de 31 puntos. ¿Crees que tú podrías superarlo?

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.