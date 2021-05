Fortnite podría regresar a Apple a finales de 2021, pero lo haría a través de la plataforma GeForce Now de Nvidia

El tema del momento en la industria de los videojuegos es el juicio entre Apple y Epic Games, el cual nos ha permitido conocer información que no suele publicarse. Por ahora, parece que ninguna de las partes va a ceder o buscar un acuerdo, pero tenemos buenas noticias para los fans de Fortnite: el videojuego regresará a iOS a finales de año, aunque no como esperaban; en vez de mediante la App Store, lo hará a través de la plataforma de NVIDIA GeForce Now.

GeForce Now es una plataforma de videojuegos en streaming de NVIDIA que ya hizo su debut en iOS. Desde aquel momento, ya se estaba especulando sobre la entrada de Fortnite en los dispositivos Apple mediante este servicio. Sin embargo, la propia compañía de NVIDIA ha confirmado a iMore que Battle Royale sí estará disponible en GeForce Now a mediados de octubre de este mismo año.

Los obstáculos de Apple

Ahora bien, GeForce Now funciona por medio de Safari en iOS, ya que Apple pone demasiados obstáculos para que las compañías desplieguen sus servicios como aplicaciones nativas e independientes. Eso se traduce en una serie de retos técnicos que dificultan la experiencia de juego del usuario, por su parte, NVIDIA está trabajado en la adaptación del juego junto a Epic Games para ofrecer una versión móvil de Fortnite y trabajar en los controles táctiles.

Una chica juega a 'Fortnite' en su móvil. STEAMXO

"Junto con el increíble equipo de Epic Games, estamos trabajando para habilitar una versión táctil de Fortnite, la cual retrasará la disponibilidad del juego. Si bien la biblioteca GeForce Now se experimenta mejor con un mando en dispositivos móviles, los controles táctiles son la forma en que más de 100 millones de jugadores de Fortnite han construido, luchado y bailado hasta llegar al Victory Royale", dijo Amit Goel, director de Gestión de Producto de Nvidia.

Tanto en Nvidia como en Epic Games son conscientes de que los videojuegos en streaming se disfrutan mejor conectando un mando. No obstante, el caso de Fortnite es especial porque los jugadores se han adaptado muy bien a los controles táctiles del smartphone. El único inconveniente es que proporcionar estas características hace que se retrase el lanzamiento del Battle Royale, y tampoco se sabe si estará listo al 100% para octubre.

