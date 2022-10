Crecen las estafas de ofertas de empleo: cómo identificarlas y evitarlas

La búsqueda de empleo por Internet se ha vuelto algo más habitual en los últimos años. Existen diversas plataformas que se dedican a ser un canal de comunicación entre empresas y trabajadores y, gracias a ellas, resulta más sencillo el proceso de encontrar un empleo que se adapte al perfil profesional de cada usuario.

Sin embargo, conforme el proceso de búsqueda de empleo crece en la red, también aumenta el número de ciberdelincuentes que intenta estafar a sus víctimas con falsas ofertas. La Oficina de Seguridad del Internauta ha contado la historia de un usuario al que han llamado Juan, que llevaba tiempo buscando trabajo y por fin parecía haberlo encontrado.

El caso de Juan

A través de una supuesta página web de una empresa de Estados Unidos que se encargaba de organizar cruceros, pedían que los interesados en trabajar para ellos rellenasen un formulario, como si se tratase de un currículum. Días después, Juan recibió un correo electrónico en el que le aseguraban que reunía los requisitos para trabajar en el área de Servicio al cliente.

Juan se percató de que la empresa a la que había enviado el currículum y la del mensaje eran diferentes, pero no le dio mucha importancia porque podría tratarse de una subcontrata. El mensaje informaba del sueldo base que supuestamente iba a cobrar y le facilitaban un nombre y un número de teléfono para iniciar el proceso de contratación.

Este fue el primer correo que Juan recibió. OSI

La OSI comenta que el mensaje tenía faltas de ortografía y expresiones no muy comunes en español y que a Juan tampoco le saltaron las alarmas, ya que se trataba de una empresa extranjera. No obstante, había otros temas que también deberían haber hecho que Juan sospechase, como que no le convocasen para ninguna entrevista y fuese directamente contratado, por lo que decía en el CV, y que no le dijesen el puesto exacto que iba a ocupar, solo el área.

Le piden que pague 750 dólares

Pasan los días y Juan recibió otro correo del supuesto director de Recursos Humanos de la empresa. Ahí le aclaraban algunos datos del puesto de trabajo y le solicitaban que pagase 500 dólares por adelantado para enviar documentación laboral necesaria.

Según este nuevo mensaje, el dinero se le devolvería con el primer sueldo y la transacción debía hacerse con MoneyGram. Una vez hecho, Juan tenía que enviar una copia del comprobante de pago y eso sería suficiente para recuperarlo más adelante.

Pero ahí no terminó la estafa y los ciberdelincuentes le pidieron 250 dólares más. En este caso, pusieron la excusa de que se trataba de un porcentaje del importe total del seguro de vida. Cuando dio esta última cantidad de dinero, Juan dejó de recibir información de la empresa.

Más estafas relacionadas con puestos de trabajo

Esta no es la primera vez que los estafadores recurren a falsas ofertas de empleo para timar a sus víctimas. En algunos casos, dejan la opción de teletrabajar a cambio de que el futuro trabajador compre el equipo necesario, pero ni los dispositivos que supuestamente adquiere ni el empleo son reales. Otras veces, recurren a trabajos en el extranjero con salarios muy tentadores, como paso con Juan.

Cómo evitar este tipo de estafas

No contestes a correos sospechosos.

Si es demasiado bueno para parecer cierto, posiblemente no lo sea.

No descargues ni abras archivos adjuntos ni cliques sobre enlaces.

Utiliza las plataformas de oferta de empleo en vez de recurrir a webs poco fiables y asegúrate de que las ofertas que proponen son ciertas.

No facilites tus datos bancarios ni realices ningún ingreso económico.

