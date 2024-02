Este país quiere prohibir el Flipper Zero: le culpan de un aumento en el robo de coches

Flipper Zero / Clker-Free-Vector-Images de Pixabay / Montaje: 20Bits

Flipper Zero, el famoso 'tamagotchi para hackers', es una herramienta que ha sido polémica desde que se viralizó por primera vez. Aunque puede tener usos legales muy interesantes (hablamos de ello en 20Bits), también cuenta con funciones que pueden utilizarse para acciones nocivas. Esto último ha dado lugar a que Canadá planee prohibirlo.

Actualmente, el dispositivo está disponible para comprar desde España en Amazon por 199,65 euros. Sin embargo, hubo una temporada en la que la ecommerce lo descatalogo de la plataforma porque no cumplía con su política de venta. "Permite robar, duplicar llaves y realizar acciones peligrosas", afirmaba la empresa.

Los robos de coches crecen con Flipper Zero

Justo por la posibilidad de realizar dichas prácticas delictivas, el Gobierno de Canadá está valorando su prohibición. El Ministro de Innovación, Ciencia e Industria, François-Philippe Champagne, ha aclarado en una publicación de X (antes Twitter) que los delincuentes utilizan el dispositivo "para robar automóviles", un problema cada vez más común en el país.

"Prohibiremos la importación, venta y uso de dispositivos de piratería de consumo [...], utilizados para cometer estos delitos", ha sentenciado el político. En un comunicado de prensa, explican que Flipper Zero y aparatos similares son capaces de copiar las señales inalámbricas para la entrada remota sin llave en los vehículos y, por ello, son tan peligrosos.

En Brasil, ya se prohibió hace unos meses la venta del producto. Por lo tanto, el país norteamericano no sería el primero en hacerlo.

¿España prohibirá Flipper Zero?

El Gobierno de España no ha planteado en ningún momento la prohibición del 'tamagotchi para hackers', que se puede comprar a través de Amazon. No obstante, cabe señalar que podría hacerlo en un futuro si considerase que no cumple con las medidas de seguridad necesarias.

El Plan Nacional de Ciberseguridad que España aprobó en 2022 obliga a las empresas a tomar medidas para proteger sus sistemas informáticos. Eso significa que lo que se ha detectado con Flipper Zero podría ser motivo suficiente para limitar su compra en nuestro país, aunque de momento no está siendo así.

Las declaraciones de Flipper

Al post del ministro canadiense, le respondió la propia marca del producto: "Le agradeceríamos que pudiera proporcionar alguna evidencia de que Flipper Zero esté involucrado en actividades criminales de este tipo. No tenemos conocimiento de ningún evento como este y, francamente, no estamos seguros de cuál fue el motivo de esta discusión para empezar".

Por su parte, Alex Kulagin, director de operaciones de Flipper, especificó para Gizmodo que Flipper Zero es incapaz de secuestrar automóviles fabricados después de los años 90. Según sus declaraciones, los nuevos coches tienen sistemas de seguridad con códigos variables que se lo imposibilitarían.

Además, Kulgain explica que "sería necesario bloquear activamente la señal del propietario para captar la señal original, algo que el hardware de Flipper Zero no puede hacer". El aparato está pensado para realizar pruebas y desarrollo de seguridad y sus creadores detallan que han tomado las precauciones necesarias "para garantizar que el dispositivo no se pueda utilizar con fines nefastos".

Coches poco seguros, ¿un problema de Flipper Zero?

A pesar de las palabras del trabajador, hay muchos vídeos en redes sociales que demuestran que el producto sí que puede desbloquear algunos coches. Ante el problema, muchos defensores de Flipper Zero han criticado a quienes quieren prohibirlo, aseverando que el problema es que los fabricantes de automóviles que no ofrecen la seguridad necesaria.

Un usuario de X llamado Adam Taylor aclara que los que saben sobre tecnología son conscientes de que Flipper u otros dispositivos similares son solo "procesadores ARM simples con sensores básicos conectados". Según él, no es "nada innovador" y su prohibición "no detendrá nada", ya que se puede fabricar algo parecido al aparato de forma casera.

