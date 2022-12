Qué es el Flipper Zero, la herramienta para hackers viral en TikTok

Flipper Zero

El último dispositivo que está de moda en TikTok cuesta 169 dólares y se llama Flipper Zero. Son varios los que lo definen como 'el tamagotchi para hackers', ya que tiene una interfaz que recuerda bastante a la dinámica de la famosa mascota virtual de los años 90.

Flipper Zero es un aparato desde el que los hackers amateurs tengan más facilidades para ciertas funciones de hacking. A pesar de su pequeño tamaño (1,4 pulgadas), cuenta con una variedad de radios y sensores para interceptar y reproducir señales que permiten abrir sistemas de entrada sin llave, como puertas de garaje o tarjetas NFC.

Los usuarios pueden usar Flipper Zero para abrir cerraduras sin llaves. Flipper Zero

Los piratas informáticos que desarrollaron el dispositivo en 2019 apuntan que su invento también es capaz de realizar pruebas de hacking, examinar redes y verificar una cuenta de Google. Flipper Zero dispone de cinco botones, que le permiten no tener que conectarse a un ordenador o un smartphone para operar.

Su batería es de 2.000 mAh y sus creadores aseguran que, con ella, puede durar hasta 30 días gracias a su bajo consumo. La mascota virtual de este 'tamagochi para hackers' es un delfín que da a la piratería informática un toque más divertido a la par de que la vuelve más fácil para los principiantes.

Varios vídeos que se han publicado en TikTok parecen alarmistas. Sin embargo, Dhruv Mehrotra, de Wired, que probó el aparato, ha asegurado que muchos usuarios dramatizaban el peligro que este podría ocasionar en los dispositivos inteligentes. Según explica en su artículo, la mayoría de los productos electrónicos inalámbricos modernos no son susceptibles a simples ataques de repetición, que es lo que usa Flipper Zero.

A pesar de tranquilizar a sus lectores, Mehrotra no le ha quitado valor a Flipper Zero. Él detalla que el invento puede servir para probar la seguridad de los nuevos dispositivos inteligentes o para los hackers amateurs que quieran iniciarse en el ámbito de la piratería.

Tras una semana probando a su delfín virtual, el periodista descubrió que algunos chips de animales son capaces de informar sobre su temperatura corporal y que el sensor de presión de los neumáticos de su vecino filtraba datos a cualquiera que estuviese dentro del alcance de la señal. También se dio cuenta de que su teléfono lanzaba señales infrarrojas cada poco tiempo y que su sistema de seguridad doméstico disponía de detección de interferencia de señal.

Desde que Flipper Zero se lanzó al mercado, Alex Kulagin y Pavel Zhovner, creadores del dispositivo, han vendido unos 150.000 y la empresa está a punto de llegar a los 50 trabajadores. "Queremos ayudaros a comprender algo profundamente, explorar cómo funciona y explorar el mundo inalámbrico que nos rodea, pero que es difícil de entender", comentó Kulgin a Mehrotra.

Bob Zahreddine, teniente del Departamento de Policía de Glendale (Los Ángeles, EEUU) y oficial ejecutivo de High Tech Crime Cops, ha mencionado a WIRED que "Flipper Zero es tan personalizable" que "existe la posibilidad de que se use en todo tipo de delitos", aunque él no ha presenciado ningún caso.

Kulagin no está especialmente preocupado por el potencial de su herramienta para cometer delitos menores. "Hay coches viejos que son vulnerables a Flipper. Pero no son seguros por definición, eso no es culpa de Flipper", considera el creador.

