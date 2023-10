Por qué todos hablan del Flipper Zero: el 'tamagotchi' para hackers está en el radar de las autoridades

Flipper Zero

Flipper Zero, también conocido como 'el tamagotchi para hackers', se hizo viral en España a finales del año pasado por abrir sistemas de entrada sin llave -como puertas de garaje o tarjetas NFC- o por realizar pruebas de hacking con gran facilidad.

Desde entonces, este dispositivo ha recibido muchas críticas e incluso Amazon retiró su venta al permitir acciones peligrosas, pero sin importar estos inconvenientes, Flipper lanzó su propia tienda de aplicaciones para ofrecer varias funciones de software plug-and-play de código abierto con la intención de brindar exploits automatizados.

Tras introducir esta novedad para mejorar el funcionamiento del tamagotchi, las autoridades están en alerta por la posibilidad de que los grupos extremistas puedan encontrar nuevas alternativas para utilizar el dispositivo de forma malintencionada. Concretamente, la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York "evalúa que los extremistas violentos por motivos raciales y étnicos intenten explotar las capacidades de piratería para eludir los sistemas de control de acceso", informa el diario Daily Dot.

"La Policía de Nueva York está monitoreando las discusiones sobre Flipper Zero en la aplicación de mensajería Telegram entre grupos como hackers nacionales e internacionales, aficionados, los preparados del fin del mundo y los extremistas violentos". No obstante, los agentes no han observado que los 'malos' discutan sobre "el potencial" del dispositivo "para ser utilizado en ataques", a pesar de que existe cierto interés en utilizar el tamagotchi para seguir eludiendo los sistemas de control de acceso.

De momento, la mayor preocupación de la Policía parece ser el ataque a subestaciones eléctricas por parte de grupos extremistas, sin embargo, existen dudas de que Flipper Zero sea capaz de piratear las "modernas puertas de seguridad".

Por otro lado, en declaraciones a Daily Dot, Pavel Zhover, director ejecutivo de Flipper Devices, señala que el dispositivo, al menos con su configuración predeterminada, ha sido "limitado intencionalment para disuadir determinadas actividades".

