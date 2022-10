Alertan de estafas que suplantan la identidad de 9 entidades bancarias distintas

El principal objetivo de la mayoría de ciberdelincuentes es obtener dinero de diferentes maneras. Por eso, no es raro conocer estafas en las que se hacen pasar por entidades bancarias, para acceder a los datos financieros de las víctimas. Según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), actualmente hay 9 casos de phishing relacionados con bancos que operan en España.

Los bancos suplantados son:

Santander

CaixaBank

Unicaja

Bankinter

Openbank

Ibercaja

BBVA

Abanca

Kutxabank

Para acceder a los datos bancarios, los piratas informáticos mandan SMS fraudulentos en los que fingen ser las entidades mencionadas. Los falsos mensajes buscan una excusa como la suspensión de la tarjeta de crédito o débito por supuestas operaciones sospechosas para pedir a las víctimas que rellenen sus datos en una web que es falsa.

¿Cómo detectar una estafa bancaria?

Los dominios de los enlaces facilitados en el SMS son comúnmente .ly, .to, .at, .com, .eu, etc. La OSI asegura que en algunos casos los ciberdelincuentes son capaces de colarse en el hilo de SMS de la compañía real, pero usan un lenguaje coloquial, tienen faltas de ortografía o fallos gramaticales y los enlaces a los que redirigen no son las webs oficiales.

El texto de los SMS suele contener palabras como ‘seguridad’, ‘activar’, ‘actualizar’, ‘tarjeta’, ‘reactivar’, ‘cuenta’ o ‘bloqueo’.

¿Cómo actuar en casos de smishing bancario?

La Policía Nacional alerta a los usuarios que estos mensajes deben eliminarse directamente y que no hay que pinchar sobre los enlaces que dan. Si los usuarios ya han caído en la trampa, lo recomendable es contactar rápidamente con el banco para informar de la situación y bloquear las tarjetas lo antes posible.

Tu banco nunca te enviará un mensaje de este tipo



👉 No pinches en el enlace



🗑 Elimina directamente#NoPiques, es #phishing pic.twitter.com/Y3qX3nPPVf — Policía Nacional (@policia) October 3, 2022

