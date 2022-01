Chollo en auriculares 'bluetooth' a la vista: una rebaja de hasta el 30% en modelos con 30 horas de autonomía

Los wearables llegaron a nuestras rutinas para formar parte de ellas... y quedarse. Y es que ahora no hay deportista que no luzca en su muñeca un smartwatch durante las sesiones de entrenamiento (aunque el ámbito deportivo no es el único para el que estos dispositivos resultan útiles). Con ellos podemos analizar nuestro bienestar, monitorizar nuestro sueño y conocer unas constantes que pueden sernos de gran ayuda. Claro que los relojes inteligentes no son los únicos dispositivos que han conquistado a los usuarios, techies o no, puesto que los auriculares inalámbricos son los favoritos de los usuarios.

Su éxito reside en que nos han liberado, por fin, de los molestos cables y de tener que pasarnos unos minutos deshaciendo nudos antes de ponernos a escuchar nuestra playlist favorita o el podcast al que estamos enganchados. Su funcionamiento mediante conexión bluetooth facilita la usabilidad del dispositivo que, además, cuenta con la ventaja de que se recarga en el propio estuche donde los almacenamos. Por ello, no es de extrañar que sigan causando furor... y que los ecommerces los sigan teniendo en sus productos favoritos a la hora de hacer promociones.

Y, sino, que se lo digan a Amazon: el gigante del comercio online es asiduo a los descuentos en estos gadgets. Prueba de ello son las dos propuestas que desde 20deCompras te acercamos bajo estas líneas: están rebajadas entre un 25 y un 30% y cuentan con más de 30 horas de autonomía. ¡Y te llegan mañana si eres Prime o si te unes a sus 30 días de prueba gratuitos!

Dos modelos para elegir

- Una apuesta por el blanco... ¡y el precio más bajo! Con las prestaciones básicas que se esperan de este gadget, este modelo destaca por tener una rebaja del 25% que logra que su precio final sea de menos de 30 euros. O, lo que es lo mismo, que nos ahorremos 10 euros en su compra.

El modelo Life P2 Mini de Soundcore. Amazon

- Una apuesta por el negro... ¡y las mejores prestaciones! Si pagar un poco más está dentro de tus planes y lo que buscas son características exclusivas, este modelo es para ti. Seis micrófonos para mejor las llamadas, 35 horas de autonomía y graves intensos son algunas de nuestras favoritas.

El modelo Anker Life A2 de Soundcore. Amazon

