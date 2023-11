Apple retira su publicidad de X después de que Elon Musk se mostrara de acuerdo con un tuit antisemita

A Elon Musk le siguen surgiendo los problemas. El magnate está viendo cómo grandes compañías están retirando su publicidad de Twitter (actualmente X), después de que Musk se mostrara de acuerdo públicamente con una publicación antisemita.

Si primero fueron Warner y Disney las que decidieron retirar su inversión publicitaria, ahora es otro gigante del sector tecnológico, Apple, el que lo hace, tal y como recoge el Daily Mail.

La polémica llegó cuando un usuario escribió el siguiente tuit: "Las comunidades judías han estado impulsando el mismo tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. No me importa que ahora las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante conclusión de que esas minorías que apoyan la invasión de su país no les agradan demasiado".

El polémico tuit de Elon Musk

Elon Musk respondió escribiendo: "Has dicho la pura verdad". El viernes, Axios informó que Apple suspendería su publicidad en la plataforma después de que 164 rabinos y activistas pidieran a Apple, Google, Amazon y Disney que dejaran de anunciarse en Twitter.

Además, IBM, la Comisión Europea y Lions Gate Entertainment también suspendieron los anuncios en la plataforma en respuesta a la publicación de Elon Musk.

El miércoles, Musk dio marcha atrás en su respaldo anterior a la publicación antisemita y aclaró que no cree que el odio hacia los blancos no se extienda "a todas las comunidades judías".