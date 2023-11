Disney y Warner retiran su publicidad de X tras un comentario antisemita de Elon Musk

La gestión de X a cargo de Elon Musk está siendo polémica, empezando porque antes se llamaba Twitter. El magnate ha soliviantado a sus usuarios a través de las cuentas verificadas y la supresión de rótulos en las imágenes con enlace, pero hasta ahora no había enfurecido tanto a figuras de autoridad. En las últimas horas múltiples empresas han decidido retirar su publicidad de X, y la razón es el aparente antisemitismo que exhumaba una publicación reciente de Musk.

Todo empezó cuando un usuario escribió el siguiente tuit (¿o xuit?): “Las comunidades judías han estado impulsando el mismo tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. No me importa que ahora las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante conclusión de que esas minorías que apoyan la invasión de su país no les agradan demasiado”. La publicación partía tanto del conflicto Israel-Palestina como de arraigadas teorías sobre el poder judío en las sociedades occidentales, y a Musk no se le ocurrió otra cosa que mostrarse de acuerdo.

“Has dicho la pura verdad”, escribió. Como respuesta a esto, múltiples empresas y organismos institucionales han mostrado su rechazo a Musk. IBM ha suspendido toda publicidad en X mientras “investiga esta situación totalmente inaceptable”, al igual que ha hecho Apple. Y las majors de Hollywood también han empezado a caer. Disney y Warner Bros. Discovery han emulado esta decisión, y la última en sumarse ha sido Lionsgate, atribuyéndola al “reciente tuit antisemita de Elon Musk” según recoge Variety. El caso de Lionsgate es interesante porque justo coincide con la presencia en cines de Balada de pájaros cantores y serpientes, la precuela de Los juegos del hambre.

Lionsgate usaba X para promocionar su película, pero ha dejado de lado la plataforma. Mientras, otros organismos como la Casa Blanca o la Comisión Europea han mostrado también su rechazo. “En las últimas semanas hemos asistido a un alarmante aumento de la desinformación y la incitación al odio en varias plataformas de medios sociales, y X es sin duda una de ellas”, dicen desde la Comisión. “Condenamos esta abominable promoción del odio antisemita y racista en los términos más enérgicos, que va en contra de nuestros valores fundamentales como estadounidenses”, nos llega desde el gobierno estadounidense.

