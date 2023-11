Continúa el culebrón de OpenAI: el personal amenaza con irse, el responsable del despido de Altman se arrepiente y Musk echa más leña al fuego

El viernes de la semana pasada Sam Altman anunciaba que le echaban de su puesto como director ejecutivo de OpenAI después de que ocuparse el cargo tras la marcha de Elon Musk en 2018. Ayer se dio a conocer que Microsoft lo había contratado para encabezar su nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial (IA). Ahora, un gran número de empleados de la firma detrás de ChatGPT, DALL-E y Whisper amenaza con dimitir.

La empresa especializada en IA comenzó a ser noticia en España tras el lanzamiento al público de la versión ChatGPT-3. El modelo de lenguaje grande (LLM son sus siglas en inglés) demostraba dar resultados extraordinarios y muy pronto hubo quien empezó a usarla para estudiar para un examen o para hacer trabajos académicos. A lo largo de este año, han demostrado su liderazgo en el sector y, a pesar de que Altman reconociese que le había encantado su tiempo en OpenAI en X (antes Twitter), su tiempo en el proyecto había llegado a su fin.

Los empleados de OpenAI exigen el regreso de Altman

Más de 500 trabajadores de los 750 que tiene la compañía firmaron una carta abierta asegurando que dimitirían en masa si no cumplían con dos requisitos:

Que algunos de la junta directiva dimitan: Adam D'Angelo, Tasha McCauley y Helen Toner.

Adam D'Angelo, Tasha McCauley y Helen Toner. Que Altman regrese como CEO de OpenAI.

Uno de los firmantes es Ilya Sutskever, miembro de la junta directiva y quien encabezó el derrocamiento de Altman, sin embargo, reconoce que fue un error. "Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta –alega-. Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para reunir la empresa".

¿Por qué OpenAI ha destituido a Sam Altman?

La junta directiva de la marca de IA tomó la decisión de echar a Altman de su puesto como CEO por desacuerdos con respecto a la división con fines de lucro de OpenAI, según el medio de comunicación Bloomberg. El ex director ejecutivo quería impulsar el progreso más lejos y rápido de lo Sutskever consideraba oportuno y, además, chocaba con los valores de seguridad de la empresa.

Las filtraciones sobre las disidencias de la junta informan que Sutskever no vio con buenos ojos los anuncios del DevDay de Altman, que planteaban la creación de una plataforma para el consumidor de versiones personalizables de ChatGPT, con GPT y Tienda GPT. Esto parece que no seguía los valores de OpenAI, por lo que la junta directiva acordó que el antiguo CEO no estaba en línea con la firma.

La marcha de otro cofundador de OpenAI

Elon Musk dejó OpenAI en 2018. Sam Altman la semana pasada. Y, ahora, parece que ellos no serán los únicos en abandonar la empresa que un día crearon. Otro de los cofundadores, Greg Brockman, dimitió y quiere seguir los pasos de su compañero Altman.

Según se ha dado a conocer, Brockman se unirá a Altman en la nueva división de IA de Microsoft. Mientras tanto, OpenAI ya tiene a alguien nuevo al timón. La firma contrató durante el fin de semana a Emmett Shear, cofundador y ex director ejecutivo de Twitch, para que sea el CEO de OpenAI.

Mientras tanto, Elon Musk plantea ideas conspiranoicas: "¿Por qué tomó una medida tan drástica? Si OpenAI está haciendo algo potencialmente peligroso para la humanidad, el mundo necesita saberlo".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.