Bill Gates asegura que la IA será como tener un amigo cercano: cómo mejorará nuestra vida

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, dejó de ser director ejecutivo de la empresa en 2020, sin embargo, no ha dejado su interés por la tecnología. Así lo demuestra en su blog gatesnotes.com, donde recientemente ha pronosticado lo que está por llegar gracias a la inteligencia artificial (IA).

La compañía ha lanzado recientemente Copilot, un asistente virtual para Windows que recuerda a Cortana, pero con múltiples mejoras por la implementación de IA. Según

el multimillonario, dentro de unos años, llegarán los agentes de IA, que ayudarán al usuario a realizar sus tareas del día a día como si fuese un amigo cercano y no será necesario usar diferentes aplicaciones para ello.

Las predicciones de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

El magnate explicó que el proceso en el que el usuario debe indicar a su ordenador qué aplicación quiere usar pasará a la historia. "En los próximos cinco años", Gates afirma que no se tendrán que usar diferentes apps para distintas tareas:

"Simplemente le dirás a tu dispositivo, en el lenguaje cotidiano, lo que quieres hacer. Y dependiendo de la cantidad de información que elijas compartir con él, el software podrá responder personalmente porque tendrá una rica comprensión de tu vida".

Los avances en IA han animado a Gates a pensar que, en un futuro cercano, cualquier persona con acceso a Internet podrá disfrutar de "un asistente personal impulsado por inteligencia artificial". Esto, según cuenta, va a revolucionar la industria del software, provocando el mayor cambio en la historia de la informática desde que se pasó de escribir comandos a tocar iconos.

¿Por qué Gates cree que un asistente con IA triunfará?

Pese a que Cortana y Clippy no triunfaron, el empresario considera que, con un asistente de IA no se repetirá. Él explica que serán mejores: "Mucho más personalizados y no se limitarán a tareas relativamente sencillas como escribir una carta".

Gates no solo menciona a Copilot, por lo que podría estar pensando en un asistente mucho más avanzado. Según el cofundador de Microsoft, la tecnología que está por llegar con IA integrada podrá ayudar al internauta en todas las actividades que realice en el ordenador si así lo desea y si le da permiso para conocer sus datos.

La IA cambiará considerablemente en pocos años

El empresario reconoce que las herramientas de inteligencia artificial disponibles en la actualidad son solo 'robots' y él asegura que lo que está por llegar son 'agentes', como aquellos de los que habló en su libro The Road Ahead (1995). Mientras las IA actuales están limitadas a una app y solo intervienen cuando los usuarios escriben una palabra o piden ayuda, los agentes serán capaces de hacer sugerencias antes de que el individuo lo solicite, reconocerán patrones de comportamiento y ofrecerán información que creen que necesite.

Por poner un ejemplo, Gates habla del proceso de planificar un viaje. Un robot de viajes se encargará de identificar hoteles que se ajusten al presupuesto que haya mencionado el usuario. Por otro lado, un agente sabrá en qué época del año viajarás y, basándose en su conocimiento sobre si te gusta buscar nuevos destinos o si siempre recurres al mismo lugar, si eres más de montaña o de playa, la gastronomía, tus intereses..., te sugerirá ubicaciones.

Con respecto a la salud, Gates asegura que la IA ya ayuda con las tareas administrativas. Algunos ejemplos que ya están despuntando en este aspecto son Abridge, Nuance DAX y Nabla Copilot, que pueden capturar audio durante una cita y luego escribir notas para que las revise el médico. Sin embargo, el verdadero cambio según el empresario llegará cuando los agentes se encarguen de dar consejos a los pacientes y decidir si necesitan buscar tratamiento.

Sobre el tema de la educación, el ex CEO de Microsoft cuenta que la IA "no reemplazará a los profesores, pero complementará su trabajo":

"Personalizará el trabajo para los estudiantes y liberará a los profesores del papeleo y otras tareas para que puedan dedicar más tiempo a las partes más importantes del trabajo".

Gates cree que los agentes de IA podrían ser útiles para las familias que no pueden permitirse pagar a un tutor para que trabaje individualmente con su hijo y complemente las clases de una determinada asignatura. Además, estos se adaptarán a los gustos del alumno: "Si un agente de tutoría sabe que a un niño le gustan Minecraft y Taylor Swift, usará Minecraft para enseñarle a calcular el volumen y el área de las formas, y las letras de Taylor para enseñarle cómo contar historias y esquemas de rima"

Windows recientemente ha lanzado Copilot y Gates lo pone como ejemplo de herramienta de IA para la productividad en Word, Exel, Outlook y otros servicios. Sin embargo, cuenta que los agentes llegarán a más, ya que asegura que hará lo mismo que una persona que se dedicarse a ayudar al usuario con diversas tareas y realizarlas como lo haría él de forma automática.

Asimismo, los agentes de IA serán capaces de realizar recomendaciones sobre entretenimiento y dar un paso más allá enseñando cómo llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, si te aconseja aprender fotografía como hobby, te enseñará cámaras que puedes comprar, con reseñas de otros clientes resumidas; si decides ver una película y sabe a qué plataformas en streaming estás suscrito, te dirá dónde verlo, y sino, te recomendará suscribirte.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.