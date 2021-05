YouTube puede aumenta la cantidad de anuncios sin que los creadores moneticen por sus vídeos

YouTube ha anunciado cambios en sus términos de servicios que confieren a la empresa el derecho de monetizar todo el contenido de su plataforma colocando anuncios a lo largo de sus videos de canales que no están cubiertos por su programa de socios o programa para Partners.

Desde hace un tiempo, los creadores de contenido venían enfrentándose a los constantes problemas y escasez de facilidades que proporciona la plataforma a sus "trabajadores". Esto ha hecho que ahora veamos cada vez más ´youtubers´ abandonando su tan querido hogar ante la poca rentabilidad económica y mudándose a otros lugares como Twitch.

Ahora las cosas han cambiado. Si leemos los términos y condiciones, podemos ver que el párrafo más llamativo y cuestionable es el siguiente:

“Le otorga a YouTube el derecho a monetizar su contenido en el servicio (y dicha monetización puede incluir mostrar anuncios en el contenido o dentro de él o cobrar a los usuarios una tarifa por el acceso). Este acuerdo no le da derecho a ningún pago. A partir del 1 de junio de 2021, cualquier pago que pueda tener derecho a recibir de YouTube en virtud de cualquier otro acuerdo entre usted y YouTube (incluidos, por ejemplo, pagos en virtud del Programa de socios de YouTube, membresías del canal o Super Chat) se tratará como regalías. Si así lo exige la ley, Google retendrá los impuestos de dichos pagos”.

¿Esto que quiere decir? Pues bien, YouTube, quieras o no, pondrá anuncios en sus vídeos (siempre y cuando estos no violen las políticas de servicio de YouTube como mostrar drogas, palabras malsonantes, etcétera). Esto aumentará la cantidad de anuncios que veremos en YouTube y además los creadores de contenido de dichos canales no verán ningún tipo de monetización por parte de esta medida.

Esto no quita que estos canales puedan suscribirse al Programa de Partners de YouTube y conseguir remuneración por el contenido publicado. Eso sí, para ser parte de este programa hace falta tener más de 1.000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción públicas válidas en los últimos 12 meses.

Otro cambio que incluye dicha actualización de Términos y Condiciones de Servicio de YouTube se refiere a los canales grandes y los usuarios de YouTube ya han expresado su preocupación por los términos de servicio actualizados en las plataformas sociales, lo que sugiere que esto dificultará que los creadores de contenido a pequeña escala no puedan monetizar su contenido sin alcanzar una cierta escala.

El último cambio menos relevante está relacionado con las restricciones al reconocimiento facial: los Términos ya establecían que no puedes recoger ningún tipo de información identificable de una persona sin su permiso; sin embargo, ahora se recogen de una manera más explícita y enumerada que engloba todas las acciones que no están permitidas.

¿A qué se debe este gran cambio?

Para el trimestre de marzo de 2021, Google obtuvo un ingreso de 6 mil millones de dólares de la publicidad de YouTube, registrando un crecimiento interanual del 49%. Según cifras oficiales, más de 2 mil millones de usuarios visitan YouTube cada mes y todos los días la gente ve más de mil millones de horas de video en la plataforma.

Philipp Schindler, vicepresidente senior y director comercial de Google, explicó a los analistas qué está impulsando ese crecimiento: “Los enfoques históricos para llegar al público a través de, digamos, llamémoslo, la televisión lineal ya no funcionan. Los anunciantes están utilizando YouTube ahora para llegar a un público que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Y recuerde, más jóvenes de 18 a 49 años están viendo YouTube que todos los programas de televisión lineal combinados. Y las marcas también están viendo un alcance más incremental en YouTube en comparación con la televisión”.

Preocupación entre los Youtubers

Primero Twitch bajará las suscripciones y ahora YouTube vuelve a modificar términos en cuanto a impuestos y que quieren ganar más... Pronto acabaremos en las calles trapicheando ***** como en los viejos tiempos 🧐 pic.twitter.com/spcehMkCnZ — TheWizWiki (@TheWizWiki) May 18, 2021

Esta modificación, que se implementó en EE. UU. en noviembre del pasado año, llegará a España el próximo 1 de junio. No obstante, la plataforma asegura que el cambio "no debería alterar de manera significativa" la forma de emplear YouTube.

