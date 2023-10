X (Twitter) tendrá dos modalidades de suscripción: Elon Musk confirma que habrá un plan 'barato' y otro sin anuncios

BoliviaInteligente via Unsplas.com / handokof via Canva.com / Montaje: 20Bits

La nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea quiere luchar contra la desinformación, sin embargo, está poniendo contra las cuerdas a X (antes Twitter) por no estar dispuesto a cumplir con la regulación vigente. Ante dicho incumplimiento, Elon Musk ve más factible la idea que la red social deje de estar operativa en el continente europeo que tener que cumplir con la normativa, además, esto le ha llevado a discutir internamente la opción de eliminar la disponibilidad de X o bloquear el acceso de los usuarios europeos, lo que supondría que dejaría de poder usarse en España.

Pero dejando de lado la amenaza del empresario tecnológico, ahora, Musk anuncia en su perfil de X que añadirá dos nuevos niveles de suscripción dentro del plan actual Premium, que se diferenciarán por la cantidad de anuncios mostrados en el feed.

Según el magnate, el plan de menor coste contará con todas las funciones y ventajas del plan Premium, pero no tendrá ninguna reducción de anuncios; mientras que el más caro, no mostrará publicidad y también integrará todos los servicios disponibles.

Al hilo de estos planes de pago, actualmente, la suscripción X Premium está disponible en España desde ocho euros al mes en la versión web y por once euros al mes para aquellos dispositivos electrónicos que cuenten con un sistema operativo Android o iOS.

Novedades recientes de X (Twitter)



La plataforma tiene una opción de uso gratuito y, pese a no contar con las ventajas de X Premium, la mayoría de los internautas utiliza esta versión, ya que les parece desorbitado pagar 9,68 euros mensuales o 101,64 euros anuales. No obstante, los individuos se tendrán que acostumbrar a pagar si los planes de Musk siguen adelante, debido a que el empresario ha empezado a probar X de pago para los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas. De momento, será un precio simbólico, de alrededor de un dólar al año, pero es cierto que no dará acceso a las funciones de X Premium.

Por otro lado, la aplicación empezó a eliminar los titulares de los enlaces a las noticias, así pues, solo se muestra la imagen principal que sirve de enlace al artículo para reducir el espacio que ocupan las publicaciones y minimizar el clickbait —la técnica de redacción que consiste en crear encabezados y descripciones sensacionalistas—.

Y asimismo, la red social informará a los usuarios de si su cuenta ha sido bloqueada en la sombra por publicar contenido sensible relacionado con la violencia, el comportamiento sexual o los símbolos de odio. En este marco, Elon Musk, anunció en diciembre del pasado año que la plataforma estaba trabajando en una actualización de software que permitiría a los usuarios conocer "el verdadero estado de su cuenta". Y según detalló, el objetivo consistía en que los internautas pudieran comprobar si su perfil y sus publicaciones habían sido clasificados como no aptos.

