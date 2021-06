Varios usuarios denuncian que TikTok transformó sus rostros con un filtro para hacerlos más esbeltos sin su permiso

¿Quién no ha probado los efectos de belleza de Instagram o Snapchat? Estos ‘retoques’ nos hacen la piel más fina, nos agrandan los ojos y parecemos hasta más guapos, sin embargo, cuando nos los quitamos, nos muestran nuestra realidad. Podríamos decir que las redes sociales son un lugar donde todo el mundo se quiere mostrar perfecto ante sus seguidores, aunque la creadora de contenidos en TikTok llamada Tori Dawn quiere reflejar todo lo contrario.

Dawn se llevó una sorpresa cuando entró a dicha red social, ya que la imagen de su vídeo parecía que había pasado por un filtro de belleza. La creadora pensó “esa no es mi cara” debido a que su mandíbula estaba más delgada, siendo que ella mantiene los filtros desactivados a la hora de realizar vídeos para sus seguidores.

Normalmente, los filtros son una elección a petición de los usuarios, pero desgraciadamente Dawn no podía quitarlo a pesar los cambios que estaba realizando en la configuración de la app. La creadora contó a sus seguidores de TikTok que “no me siento cómoda haciendo videos porque no me veo así y no sé cómo solucionarlo”. Por otro lado, no es la primera vez que ocurre esto, numerosos vídeos circularon durante varios días donde los usuarios manifestaban que no se mostraban cómo son realmente.

Tras presentar varias quejas, TikTok reconoció en un breve comunicado que el problema se había resuelto sin proporcionar más detalles, aunque curiosamente, los afectados eran usuarios de Android.

Amy Niu, candidata a un doctorado en la Universidad de Wisconsin que estudia el impacto psicológico de los filtros de belleza, indicó para la revista MIT Technology Review que en China existen aplicaciones que agregan un filtro de belleza sutil de forma predeterminada. Asimismo, añadió que “la internalización de los estándares de belleza por parte de las personas o imagen corporal intensificarán la preocupación por la apariencia”, esto quiere decir que podría tener un grave impacto en la forma de verse a sí mismo.

Si volvemos a retomar la historia de Tori Dawn, la creadora afirma que “ha sido una reminiscencia de una relación con un narcisista, porque te bombardean de amor en un minuto para sentirse bien”. Podríamos decir que se trata de una frustración con TikTok, así que, ¿es verdad que las redes sociales nos intentan cambiar para aparentar ser otra persona?, ¿hemos llegado al punto de estar obsesionados con nuestro aspecto para gustar al resto? Te dejamos que pienses sobre estas preguntas.

