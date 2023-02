Una cuenta en Netflix con todos sus servicios y sin compartir cuesta lo mismo que tenerla en HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video

Netflix / Prime Video / HBO Max / Disney+ / sketchify via Canva.com / Pabitra via Pixabay.com / Montaje:20Bits

Netflix hizo públicas las nuevas medidas para evitar las cuentas compartidas entre varios hogares. Este plan tiene el objetivo de aumentar el número de suscriptores, además, la plataforma de streaming establecerá una ubicación principal y obligará a los dispositivos a que se conecten a la misma red WiFi una vez (como mínimo) cada 31 días.

La app aclara en el apartado de preguntas frecuentes (F&Q) que "las personas que no forman parte de su hogar deberán usar su propia cuenta. Es posible que los dispositivos que no forman parte de su ubicación principal no puedan ver Netflix".

Esto quiere decir que una misma persona tendrá que pagar su cuenta sin la ayuda económica de nadie, por consiguiente, es bastante probable que Netflix no alcance su objetivo al aumentar las tarifas y restringir el uso compartido.

Los usuarios tienen otras plataformas de streaming más baratas que ofrecen los mismos servicios, y sin ir más lejos, los planes anuales son:

Plan Premium de Netflix : 215,88 euros al año con visionado Ultra HD, sin anuncios, audio espacial, contenido multimedia ilimitado y acepta cuatro dispositivos al mismo tiempo.

: con visionado Ultra HD, sin anuncios, audio espacial, contenido multimedia ilimitado y acepta cuatro dispositivos al mismo tiempo. Disney+ : 89,90 euros al año con controles parentales, entretenimiento sin límite y acepta hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo.

: con controles parentales, entretenimiento sin límite y acepta hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. HBO Max : 69, 99 euros al año con reproducción simultánea con tres dispositivos al mismo tiempo y perfiles personalizados.

: con reproducción simultánea con tres dispositivos al mismo tiempo y perfiles personalizados. Amazon Prime Video: 49,90 euros al año con canales premium, contenido sin conexión y acepta tres dispositivos al mismo tiempo.

Como se puede observar, la suma de Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video cuesta menos que ver únicamente Netflix, aunque si decides compartir cuenta con tus amigos, las tarifas anuales aún son más baratas:

Amazon Prime Video : 25 euros anuales si compartes cuenta con dos personas.

: si compartes cuenta con dos personas. HBO Max : 23,33 euros anuales si compartes la cuenta con tres personas.

: si compartes la cuenta con tres personas. Disney+: 22,5 euros anuales si compartes cuenta con cuatro personas.

La suma total de ver dichas plataformas de streaming son casi 71 euros anuales, es decir, 145 euros menos de lo que cuesta ver Netflix con el plan premium y siendo una única persona para pagar la suscripción.

