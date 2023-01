Todos los cambios que vamos a ver en Netflix y otras plataformas de streaming este 2023

Las plataformas en streaming tienen novedades preparadas para sus suscriptores en 2023, sin embargo, no todas serán una buena noticia para estos. Son varias las compañías que se han propuesto evitar que sus clientes compartan sus cuentas con personas con las que no conviven o también se plantean subir sus precios. Para que estos cambios sean posibles, las empresas tendrán que aplicar otros que gustan a algunos, pero a otros no tanto.

Los planes de Netflix

Durante varios meses, la aplicación en streaming más famosa se ha propuesto erradicar la práctica de compartir cuenta con otras personas que no comparten vivienda. Actualmente, Netflix tiene más de 230 millones de abonados y estima que más de 100 millones son cuentas compartidas con no convivientes.

Para evitar esto, la plataforma aplicó recientemente un plan más barato con anuncios y contenidos limitados. Mediante esta función, esperaba que sus clientes optasen por estos servicios para ahorrar dinero en vez de compartir el gasto de sus cuentas con otros.

"El plan con publicidad de Netflix le brinda a la compañía una forma de recuperar suscriptores que dejaron precios de suscripción altos -apuntó Jannifer Kent, vicepresidenta de investigación de Parks Associates, sobre esta estrategia-. También le da a Netflix un camino para crear cuentas únicas para aquellos que se contentaron con compartir contraseñas con amigos y familiares en el pasado".

Otra función que la compañía está comenzando a introducir en algunos países es el Extra Sub, que permite compartir cuenta con personas no convivientes, pero pagando unos 3 euros. La medida llegará a España posiblemente en primavera para los planes Estándar o Premium.

Aquellos que no se sumen a estas novedades y pretendan compartir cuentas en Netflix como han hecho hasta ahora, lo tendrán más complicado porque la firma no permitirá que esto ocurra. Para verificar esto, comprobarán las direcciones IP y los identificadores de dispositivo e incorporarán un sistema de verificación al cambiar de vivienda para casos en los que los usuarios se encuentren de viaje.

HBO Max cambiará otra vez de nombre

Con una serie de mejoras en HBO, la plataforma modificó su nombre a HBO Max y ahora quiere quedarse solo con Max. La razón de esta decisión parece que está relacionada con la fusión de la empresa con Discovery. No obstante, el proceso de cambio de nombre es muy complicado para una marca, por lo que aún queda por ver cómo lo harán.

Además, la firma se ha propuesto apostar por la calidad en vez de por la cantidad de contenidos, por lo que tienen la idea de reducir sus títulos para que estos sean más exclusivos. David Zaslav, CEO de HBO Max, señalaba que "poseer el contenido que realmente llega a la gente es mucho más importante que tener mucho contenido". Posiblemente por ello, han cancelado Westworld y pretenden quitarla de su catálogo, como también han querido hacer con Love Life, Minx o The Nevers.

El precio por su suscripción parece que podría aumentar, ya que Zaslav comentó en 2022 que el servicio se estaba vendiendo "por debajo de su valor real". Para que este incremento en sus tarifas no baje la demanda de los usuarios, hay medios que apuntan a que el plan con anuncios de la plataforma podría llegar a España.

Disney+ España también con anuncios

La moda de los planes más baratos, pero con publicidad, también ha llegado a Disney+. A finales de 2022, llegó a Estados Unidos y se espera que haga lo propio en España a lo largo de este año. La desventaja de este servicio, aparte de los anuncios, es que no permite que los usuarios descarguen contenido para verlo sin conexión a Internet.

Con la implementación de esta tarifa básica, llegarán nuevos precios. En el país anglosajón, el plan sin anuncios costaba 7,99 dólares mensuales u 80 dólares anuales, pero con la llegada del servicio con publicidad, pasó a valer 10,99 dólares mensuales o 109,99 euros anuales.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.