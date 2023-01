Netflix pronto te obligará a pagar más si compartes tu cuenta con personas que no viven contigo

Los rumores sobre que Netflix iba a bloquear el uso compartido de cuentas llevan gestándose varios años, pero la noticia se materializó a finales de diciembre cuando se avanzó al respecto de la nueva fórmula que iba a utilizar la plataforma de streaming para que no hagamos trampas: se trata de 'Extra Sub', un modelo que ya opera en Latinoamérica y que se lanzará en otros países de aquí a primavera aproximadamente. En España se estima que el plan que permite pagar un extra para crear subcuentas con no convivientes podría costar unos 3 euros.

“Más adelante en el primer trimestre, esperamos comenzar a implementar el uso compartido de pago de manera más amplia”, afirman desde la compañía de streaming en la presentación de los resultados del cuarto trimestre. Y lamentan que “el intercambio generalizado de cuentas de hoy” (más de 100 millones de hogares) “socava” su capacidad a largo plazo para “invertir y mejorar Netflix”, así como para construir su negocio.

La plataforma insiste en que sus términos de uso limitan el servicio a un hogar, pero que aun así muchos usuarios “comparten su cuenta de manera más amplia”. Para solventar esto, explican, han trabajado “arduamente” para crear “nuevas funciones adicionales que mejoren la experiencia de Netflix”, incluida la posibilidad de que los miembros revisen qué dispositivos están usando su cuenta y transfieran un perfil a una nueva cuenta.

No obstante, parece que con esto no es suficiente y por ello la compañía de contenidos en streaming se refugia en este nuevo modelo de pagar si quieres compartir la cuenta.

¿En qué consiste el plan de usuarios extra?

El uso compartido de pago se va a ir implementando en los próximos meses en los diferentes países en los que Netflix está presente. Esta función permitirá a los suscriptores pagar más si desean compartir el servicio de streaming con gente con la que no viven, manteniendo la ventaja del visionado en varios dispositivos que actualmente ya existe en las diferentes modalidades de suscripción.

Hasta ahora, esta medida se había aplicado solo en territorios de Latinoamérica (Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana). Si consultamos la página de uno de estos lugares podemos ver en qué consiste el nuevo plan de pago de Netflix.

“Las cuentas de Netflix están pensadas para personas que viven juntas en el mismo hogar. Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Los titulares de las cuentas pueden adquirir un cupo de miembro extra por un coste inferior al del plan Básico e invitar a personas que no formen parte de su hogar a usar Netflix”, indica la web.

El miembro extra tendrá su propia cuenta y contraseña, pero la suscripción la pagará la persona que lo invitó a unirse. Los miembros extras pueden disfrutar de los mismos beneficios que otros miembros de Netflix:

Acceso ilimitado a series, películas, documentales y más sin anuncios.

Libertad para ver Netflix a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet que cuente con la app de Netflix, incluidos Smart TV, consolas de juegos, reproductores multimedia, decodificadores, smartphones, tablets y navegadores web.

La misma calidad de vídeo que disfruta el miembro que los invitó.

Su propia cuenta y contraseña.

Las principales diferencias entre las cuentas de miembros extras y las cuentas de miembros titulares son:

Los miembros extras pueden ver Netflix en cualquier dispositivo, pero solo en un dispositivo a la vez.

Los miembros extras también pueden descargar títulos, pero solo en un teléfono o una tablet a la vez.

Los miembros extras solo pueden tener un perfil y no pueden crear perfiles adicionales.

Este perfil puede ser un perfil nuevo o un perfil elegible transferido de la persona que los invitó.

Este perfil puede tener diferentes clasificaciones por edad, pero no puede ser un perfil de niños.

Los miembros extras deben crear su cuenta en el mismo país asociado con el titular de la cuenta principal. Una vez activado, puede ver desde donde quiera.

Podrán agregar un miembro extra aquellos miembros de Netflix que tengan el plan Estándar o Premium. En el primer caso, se puede agregar uno y, en el segundo caso, hasta dos.

La propia Netflix cree que podría ser negativo a corto plazo

En el comunicado se reconoce que, con las cuentas compartidas de pago, la compañía “podría verse afectada negativamente” en el corto plazo, según mediciones hechas por terceros como The Gauge de Nielsen.

Señalan que algunos usuarios de los que dejarán de disfrutar de los contenidos no se convertirán en miembros adicionales o en cuentas de pago completo. “Sin embargo, creemos que el patrón será similar al que hemos visto en América Latina, con un compromiso que crece con el tiempo a medida que continuamos brindando una excelente programación y los prestatarios se registran para sus propias cuentas”, indican.

Anticipan que esto resultará “en adiciones netas pagadas trimestrales muy diferentes en 2023, con adiciones netas pagadas probablemente mayores en el segundo trimestre de 2023 que en el primer trimestre de 2023”. Según la experiencia en América Latina, esperan “cierta reacción de cancelación” en cada mercado cuando implementen el pago compartido, lo que impacta el crecimiento de miembros a corto plazo. “Pero a medida que los hogares prestatarios comiencen a activar sus propias cuentas independientes y se agreguen cuentas de miembros adicionales, esperamos ver una mejora en los ingresos generales, que es nuestro objetivo con todos los cambios de planes y precios”, concluyen.

Más del 60% de sus usuarios comparte cuenta

Todos los usuarios de plataformas de contenido audiovisual en streaming hacen uso de cuentas compartidas en mayor o menor medida, pero Netflix es en la que más cuentas se comparten con un 61,3% de usuarios que afirman hacerlo, según concluye el estudio de Barlovento Comunicación, 'Barómetro TV-OTT', correspondiente a la tercera ola de 2022.

En el caso de Netflix, el 61,3% de los usuarios afirma que hace uso de cuenta compartida frente a un 38,7% que no lo hace. Si la plataforma acabase con la práctica de las cuentas compartidas, el 58,7% de los usuarios afirma que finalizarán su suscripción, frente a un 14,8% que pagará un extra para poder seguir utilizando el servicio en las mismas condiciones, un 14,6% que pagaría una suscripción propia con las mismas características con las que ya cuenta y el 11,8% que se abonará a la suscripción con publicidad por ser más barata.

Cambios en la cúpula

El anuncio sobre el nuevo tipo de cuentas de pago de Netflix ha llegado con otra importante noticia: el cofundador de la empresa y hasta ahora CEO, Reed Hastings, deja el puesto de consejero delegado después de más de dos décadas para pasar a ser presidente ejecutivo.

El propio Hastings, de 62 años, ha apuntado que sus dos socios, Ted Sarandos y Greg Peters, compartirán la gestión del día a día, ambos en calidad de consejeros delegados.

“Ascendimos a Ted a codirector ejecutivo junto a mí en julio de 2020 y a Greg a director de operaciones, y en los últimos dos años y medio les he delegado cada vez más la gestión de Netflix”, explica Hastings en el blog de la compañía.

Y concluye: “A partir de hoy, Greg Peters dejará de ser director de operaciones para convertirse en codirector ejecutivo de Ted. En el futuro, me desempeñaré como presidente ejecutivo, un rol que los fundadores suelen asumir (Jeff Bezos, Bill Gates, etc.) después de pasar la batuta de director ejecutivo a otros. Ted, Greg y yo hemos estado trabajando en estrecha colaboración en diferentes capacidades durante 15 años. Como es común en las relaciones duraderas y efectivas, todos hemos aprendido a sacar lo mejor de cada uno. Espero trabajar con ellos en este puesto durante muchos años más”.

