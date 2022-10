Esta nueva función de Netflix podrá conservar todas tus horas de dedicación a la plataforma

La herramienta de 'Mi Lista' en Netflix es especialmente útil para que los usuarios guarden los títulos de los documentales, programas, series o películas que quieren ver más adelante. Sin embargo, tiene un defecto: si un usuario cambia a otra cuenta, no puede llevarse su lista con él. Ahora, la plataforma en streaming ha querido cambiarlo.

En un principio, la compañía solo permite compartir una misma cuenta con personas convivientes, por lo que, si alguien que cumpla con sus normas se muda a otro domicilio, tendría que cambiar también de cuenta. Por suerte, esto no tiene por qué significar la pérdida de 'Mi Lista' del perfil gracias a la opción 'Transferencia de perfil'.

Neflix detalla que la función no solo funciona para trasferir los contenidos guardados en 'Mi Lista'. La herramienta es útil para mover el historial, los juegos guardados, las recomendaciones basadas en lo que se ha visto y clicado con un 'Me gusta', etc.

¿Cómo trasferir un perfil a una nueva cuenta?

Inicia sesión en la cuenta que tiene el perfil que quieres transferir.

en la cuenta que tiene el perfil que quieres transferir. Accede a 'Cuenta' o al menú desplegable de selección de perfiles de la página de inicio.

de selección de perfiles de la página de inicio. Clica sobre el perfil que quieras mover.

Haz clic en el enlace 'Transferir' de la sección 'Transferir perfil'.

de la sección 'Transferir perfil'. Introduce el correo electrónico y la contraseña de la nueva cuenta para el perfil.

de la nueva cuenta para el perfil. Sigue las indicaciones que se muestran en la pantalla para configurar el perfil en la nueva cuenta.

en la pantalla para configurar el perfil en la nueva cuenta. Aunque se sigan estos pasos, la cuenta antigua seguirá guardando una copia del perfil a no ser que esta se borre.

