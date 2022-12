Compartir cuenta de Netflix va contra la ley en Reino Unido, ¿podría ser ilegal también en España?

Los términos de uso de Netflix supuestamente prohíben compartir una suscripción entre personas no convivientes. Sin embargo, esta práctica es muy común e incluso la propia compañía es consciente de ello y ha tratado de implementar medidas para sacar rédito y evitarlo.

La Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido ha explicado para el medio de comunicación BBC que esta táctica para ahorrar dinero es ilegal, ya que incumple el contrato que se acepta a la hora de hacerse una cuenta en la plataforma de streaming.

Al crear una cuenta en Netflix, los clientes se comprometen a cumplir con los términos del acuerdo y la Oficina de Propiedad Intelectual británica alerta que la firma podría tomar acciones legales. Además, la fuente de la BBC señala que también se podría acusar al consumidor de "fraude" (se engaña a la empresa) o de "infracción secundaria de derechos de autor".

"La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha manifestado tajantemente que compartir la contraseña de Netflix es una práctica que permite el acceso a obras de propiedad intelectual de forma gratuita", Jesús P. López Pelaz, socio fundador y director del Bufete Abogado Amigo para 20BITS. El experto asegura que la licencia que ofrece la empresa es "siempre personal y puede utilizarse en el ámbito doméstico".

Sobre el tema de quebrantar los derechos de autor que comentan en la BBC, parece ser que sería porque se está dando acceso a obras protegidas (con copyright) a personas que no pagan por ellas.

Si bien Reino Unido no es España, es normal que muchos españoles se hayan preguntado cuál es la situación en su país, dado la cercanía de las islas británicas.

Aquí, el tema de incumplimiento de contrato también podría tenerse en consideración. López Pelaz afirma que en España "podemos calificar esta conducta como un incumplimiento contractual de la licencia de uso de Netflix". Sin embargo, el abogado admite que "difícilmente podría ser encuadrado como delito contra la propiedad intelectual".

"Solo aquel que pague a Netflix su suscripción para después revender accesos a terceros estaría realizando una conducta encuadrable en el tipo penal", explica el director de Abogado Amigo.

Netflix no parece que vaya a tomar acciones legales al respecto y pretende conseguir que sus clientes no compartan cuenta si no conviven de otra manera. En el caso de que lo hiciese, las consecuencias en vía civil por el uso de propiedad intelectual sin licencia "da derecho a una indemnización" y, en vía penal, el usuario podría enfrentarse a penas de prisión de seis meses a cuatro años.

Dentro de los términos de uso de la aplicación, la compañía advierte de que no permiten compartir la contraseña con usuarios que no vivan en el mismo domicilio que el dueño de la cuenta. Al saber que existen multitud de casos que no cumplen con esta normativa, Netflix ha comenzado a lanzar otras opciones más asequibles que pueden ser una alternativa a las cuentas compartidas con no convivientes, como el plan barato con anuncios o el extra por miembros adicionales.

