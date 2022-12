Se acabó compartir contraseña de Netflix gratis: tendrás que pagar si lo haces

El gigante de las plataformas de streaming Netflix comenzará a cobrar por las cuentas compartidas en más países a principios de 2023. La compañía ya había anticipado que este cambio se llevará a cabo pese a que es consciente de que no será del gusto de todos los usuarios.

Las contraseñas compartidas entre no convivientes es un problema que Netflix ha tratado de combatir desde hace varios años. Son muchos los que comparten una suscripción con sus amigos o familiares, aunque no vivan en el mismo domicilio, generalmente del plan Premium que admite varios dispositivos simultáneos.

En varios países, Netflix había introducido una función que permitía pagar un extra en sus planes para crear subcuentas con no convivientes. Esta medida se había aplicado solo en territorios de Latinoamérica (Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana).

Además, la marca ha lanzado un plan más barato con anuncios, para aquellos que no quisiesen pagar tanto y fuese esa la razón por la que optaba por compartir gastos con no convivientes. Para esta alternativa, Netflix también añadió la posibilidad de transferir un perfil a una cuenta nueva, para que los usuarios no pusiesen la excusa de no cambiar por perder su historial.

La compañía sabe que los usuarios no estarán conformes con este cambio. En un encuentro con inversores, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, recalcó que sabía que a los usuarios no les iba a gustar la idea, pero que la compañía tenía que asegurarse de que entendían el valor de pagar por el servicio. En España, se espera que las subcuentas extras cuesten alrededor de 3 euros.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.