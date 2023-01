Amazon Prime prueba plan barato: reparto en 2 días y contenidos sin HD con anuncios por 12 dólares al año

Por solo 49,90 euros al año, los usuarios de Amazon Prime pueden disfrutar de envíos rápidos y gratuitos, de Prime Video, de Prime Reading, de Prime Gaming (con una suscripción a Twitch gratuita), de Amazon Music Unlimited, de las ofertas del Prime Day y de Amazon Photos. Las ventajas son muchas por un precio asequible, sin embargo, la compañía quiere ofrecer un plan todavía más barato, aunque con menos beneficios.

Amazon ha comenzado a probar el llamado Prime Lite en India. Ahí, el plan anual cuesta 1499 rupias indias (16,93 euros) y la nueva versión tiene un precio de 999 rupias indias (12 dólares o 11,28 euros). Aunque el valor de una suscripción a la plataforma en el país asiático sea distinto al de España, podemos hacernos una idea de la diferencia de precio que la marca está dispuesta a dar.

La membresía de Prime Lite será una alternativa para aquellos que no quieran gastar tanto, pero que no quieran renunciar a las series y películas de Prime Video. No obstante, los beneficios que se ofrecerán con el plan no serán los mismos.

Lo que se conoce de Prime Lite India es que los clientes tendrán entregas gratuitas en dos días en vez de uno y que el contenido en streaming de Prime Video tendrá publicidad y con definición estándar, sin HD.

Por su parte, los suscriptores al plan barato no tendrán acceso a Prime Music Unlimited ni Prime Gaming ni Prime Reading ni Amazon Photos. Quienes usen estos servicios, deberán replantearse si quieren continuar pagando más o renunciar a ellos para abaratar costes.

