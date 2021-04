Un joven español inventa el 'Yayagram' para poder comunicarse con su abuela de 96 años

"¡Hola, mundo, te presento el Yayagram! Un dispositivo que ayuda a los más mayores a comunicarse con sus nietas y nietos": Así empieza el hilo de Manu en Twitter que presenta su ingenioso invento.

Seguro que más de uno ha tenido malentendidos con sus abuelos a la hora de comunicarse con ellos por WhatsApp u otra aplicación de mensajería online. Además de ser difícil de entender para ellos, en algunas ocasiones el texto del móvil no es lo suficientemente grande, no saben cómo contestar o no escuchan bien nuestros audios; son cosas que ocurren cuando envejecemos.

Sin embargo, Manu tuvo una tierna idea de comunicarse con su abuela y creó este aparatito con el que puede comunicarse sin necesidad de que ella necesite tener un smartphone.

El 'Yayagram' es una pequeña caja de mandos que cuenta con un micrófono y una impresora con papel térmico. El aparato cuenta con varias etiquetas para cada uno de los contactos, la persona mayor puede escoger a quién mandar un audio cambiando el cable de lugar.

Hola mundo, te presento el Yayagram! Un dispositivo que ayuda a los más mayores a comunicarse con sus nietas y nietos. ¿Cómo? Abro hilo con los detalles del cacharro! pic.twitter.com/qR4zA6iq4c — Manu (@mrcatacroquer) April 18, 2021

"Para el envío de mensajes de voz lo primero es elegir al nieto o nieta al que mandar el mensaje, ¡o a todos a la vez! La selección se hace con un Jack a lo 'Chicas del Cable'", explicaba Manu en su hilo de Twitter.

La programación emplea el uso de Telegram y su funcionamiento hace que pulsando un botón rojo, la abuela pueda mandar audios a través de la plataforma sin mantener contacto con ella. Además, para que pueda conservar los mensajes de sus nietos o leerlos tranquilamente, el Yayagram imprime la conversación, algo muy útil para personas con problemas auditivos.

Cuando su abuela le manda un mensaje, este le llega en formato wav a su nieto. Manu @mrcatacroquer

Para grabar el mensaje es parecido a la app de Telegram, pero aquí es analógico y se hace pulsando un botón rojo. Tú recibes el mensaje en un audio en formato wav. Además, hay tres LEDS para indicar que el Yayagram está encendido, que está conectado a Telegram y que se está grabando un mensaje.

Unas fotos del montaje 😄 pic.twitter.com/t2gmEa44t3 — Manu (@mrcatacroquer) April 18, 2021

Por otro lado, el usuario ha compartido cómo fue el proceso de construcción del Yayagram para que otros usuarios habilidosos puedan fabricarlo y regalárselo a sus abuelos. Además, también ha resuelto varias dudas que tenían las personas que veían su hilo y se interesaban por el aparato. Sin duda alguna, por muy acostumbrados que estemos a las tecnologías, este ejemplo demuestra que lo más importante es poder comunicarnos con nuestros seres queridos, y si es necesario crear un aparato para ellos, pues se hace.

