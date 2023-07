La nueva moda de TikTok: gente sin diabetes que se aficiona al uso de monitores de glucosa

Los monitores continuos de glucosa se han convertido en uno de los instrumentos esenciales para las personas que sufren diabetes, ya que les permite tener un mejor control de la enfermedad. No obstante, hay individuos que están comenzando a utilizar estos dispositivos para comprobar su nivel de azúcar en sangre sin ser diabéticos y lo están mostrando por redes sociales.

Justin Richard, un usuario de TikTok con más de 876.000 seguidores, se está dando a conocer por probar comida y ver cómo actúa el monitor. En sus vídeos, se puede ver al internauta comer cereales, crema de cacahuetes, leche con chocolate o una lasaña vegana y analizar los datos analizados por el aparato.

El tiktoker, de 52 años, no tiene diabetes, sin embargo, lo usa para mostrar cómo pueden afectar los distintos alimentos e incluso para prevenir un pico de glucosa en sangre. Su contenido cuenta con varios comentarios de expertos en nutrición que alaban su trabajo y algunos hashtags que usa, como #insulinresistance o #continuousglucosemonitor tienen millones de visitas.

Richard reconoce que no es un profesional de la salud y que no pretende serlo. Pero considera que monitorear continuamente el azúcar en sangre puede prevenir enfermedades crónicas, sobre todo en los casos en los que hay un largo historial familiar con diabetes, como es su situación. "Es como tener un entrenador", comenta en uno de sus vídeos.

Los dispositivos que monitorean la glucosa en sangre surgieron a finales de la década de los 90, con marcas como Medtronic, Dexcom y Abbott. Gracias a ellos, los diabéticos tuvieron una mejor forma de controlar su enfermedad, con menos riesgos de sufrir cetoacidosis diabética, una complicación que es potencialmente mortal y que se ha presentado en pacientes con diabetes tipo 1.

Cabe señalar que los niveles muy altos o muy bajos de azúcar en sangre en personas no diabéticas no son una preocupación alarmante. El monitoreo de la glucosa no está probado que sea efectivo para adultos sin problemas al respecto, pero, como dice Richard, en los casos en los que hay un historial familiar con casos de diabetes, puede ayudar a prevenir.

Hay marcas emergentes, como Nutrisense, Veri y Signos, de las que se está aprovechando la tendencia, y hay campañas en redes sociales que presentan sus monitores continuos de glucosa como una forma de perder peso o como un "truco metabólico". Como no hay investigaciones al respecto, no podría considerarse una afirmación veraz.

